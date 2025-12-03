Shanly: “Sin convocatoria no hay solución”

El integrante de la mesa directiva de la Federación Agraria Argentina, filial 9 de Julio, Kevin Shanly expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su disgusto y el de sus compañeros de directiva por la falta de convocatoria desde el Municipio a la reunión del lunes último, al que solo asistieron -según sus palabras- representantes de la Sociedad Rural de 9 de Julio y alguno de los otros que habitualmente se venian reuniendo. No estuvieron tampoco los demás actores: representantes nacionales ni provinciales.

Shanly también se refirió a la situación caminera actual y del futuro inmediato, a la falta de coordinación entre los gobiernos (nacional, provincial y municipal) y la necesidad de no detener la actividad productiva durante las obras, situación que, por ahora, se manifiesta incierta por la precariedad de esos caminos.