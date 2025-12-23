Shanly: Plan de trabajo y rendición de cuentas

El dirigente de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), Kevin Shanly, se refirió en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a la aprobación de la Tasa Vial del 20% y la exigencia del Plan de Trabajo 2026 . Se manifestó contento “porque se logró, lo que ya se es público, que es la aprobación, pero de un 20% de la tasa de red vial para el presupuesto 2026, porque en un principio era del 50 por ciento a lo nosotros nos oponíamos, después de varias idas y venidas hablando con distintos concejales logramos consensuar en un 20 por ciento, a la espera de un plan de trabajo para 2026. Queremos saber qué se hace con nuestra tasa vial, a dónde va. La queremos ver reflejada en los caminos. Por eso pedimos un plan de trabajo”.

Sobre el plan de trabajo exigido al municipio apuntó que tienen la promesa que el mismo estará listo para la próxima semana. En la mañana de hoy, la FAA emitió un comunicado donde menciona que la filial local “dio vuelta el aumento de la tasa vial y logró un dictamen más justo para los productores. La presencia gremial durante toda la sesión del Concejo Deliberante permitió modificar el dictamen oficialista, reducir el impacto del aumento de la tasa vial e incorporar la excepción de pago para los campos en emergencia y desastre agropecuario, algo que no estaba contemplado”.

Y más adelante agrega: “En la FAA – Filial 9 de Julio- creemos en un gremialismo que da la cara y se planta cuando hace falta. Eso hicimos en la madrugada del 23 de diciembre, estando presentes durante toda la sesión del Honorable Concejo Deliberante y defendiendo, sin concesiones, la posición de los productores”. Ademas aclara que “cuando el dictámen oficialista planteaba un aumento del 50%, llevando la tasa a $10.620 por hectárea, logramos dar vuelta ese escenario. El valor finalmente aprobado quedó en $8.530 por hectárea, un incremento en línea con la inflación anual proyectada por el Banco Central para 2026, y no el ajuste desmedido que se pretendía imponer”.

También reclaman la rendición de cuentas por el uso de la tasa vial en la gestión anterior, la presentación de un plan de trabajo anual claro y un esquema de controles trimestrales. La tasa vial es una contraprestación, no un impuesto, y cada peso que aporta el productor tiene que verse reflejado en los caminos. “De acá en adelante, el control permanente será clave”, prometen.

Por último, convocan “a todos los productores a acompañarnos el lunes 29, en la sesión de Grandes Contribuyentes, donde culmina el tratamiento del presupuesto. Ser parte hace la diferencia. Este logro es de todos y también una invitación a construir una Federación Agraria fuerte, participativa y comprometida, que defienda al productor todos los días”.