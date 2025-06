Semáforo de Caminos Rurales: Mayo Rojo

La Sub Comisión de Caminos Rurales de Sociedad Rural de 9 de Julio dio a conocer el resultado del Semáforo correspondiente a mayo 2025, cuyos datos fueron aportados por los propios productores, quienes informan sobre el estado del que pasa por su tranquera.

Cabe destacar que el Semáforo de Caminos Rurales es una herramienta que se utiliza mensualmente desde marzo del año 2023 y que ha sido muy valorada por el arco político, ya que ha permitido tener un cabal conocimiento del estado de la red vial del Partido de 9 de Julio.

Los resultados se obtuvieron del relevamiento de 48 caminos en total, lo que arroja un 96% de los mismos en muy mal estado (rojo), y solo el 4% en estado regular (amarillo), siendo estos el secundario 32 de El Provincial y ruta provincial 61, de Norumbega.

Varios productores han unido esfuerzos para restaurar caminos con el objetivo de tener un paso transitable ya que, como es de puro conocimiento, no solo el productor, requiere llegar a su campo (algunos aún no han podido hacerlo), sino que hay centenares de familias viviendo en el medio rural, además de prestadores de servicios, en especial para la ganadería de carne y leche, sumando también a la educación rural, que también requiere de vías transitable. También hay productores que están brindando servidumbre de paso entre campos para que cada persona pueda llegar al suyo, al no contar con un camino en el cual transitar.