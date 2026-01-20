Secuestran vehículos por alcoholemia y ruidos molestos

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de Nueve de Julio informó el secuestro de una cantidad significativa de automóviles y motocicletas tras una serie de controles desplegados en distintos puntos de la ciudad durante el último fin de semana. Las autoridades municipales confirmaron que las retenciones se debieron principalmente a la falta de documentación obligatoria y a la detección de conductores con niveles de alcohol en sangre superiores a lo permitido por la ley.

Un aspecto central de estos operativos fue la incautación de motocicletas equipadas con caños de escape adulterados. Bajo la nueva ordenanza municipal vigente, estos vehículos no podrán volver a circular, ya que la normativa busca eliminar de forma definitiva las unidades que generan ruidos excesivos.

Desde el municipio señalaron que se continuará con los operativos y allanamientos para retirar de la vía pública de manera constante a los vehículos que alteren la tranquilidad de los vecinos, reforzando así el cumplimiento de las normas de convivencia urbana.