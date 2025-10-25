Sanae Takaichi, de baterista a Primera Ministra de Japón

Sanae Takaichi, quien recientemente se convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón, tiene un sorprendente pasado como baterista de una banda de heavy metal.

La política, de 64 años, con ideas conservadoras y conocida como la ‘Dama de Hierro’, fue una baterista consumada durante sus años universitarios y es una gran admiradora de grupos británicos de hard rock y heavy metal, citando a Black Sabbath, Iron Maiden y Deep Purple entre sus favoritos. Se informa que Takaichi continúa tocando una batería electrónica para aliviar el estrés después de que su marido se acueste.

Aunque no hay imágenes de ella tocando la batería, su talento musical quedó demostrado en un video de 2016 donde se la ve cantando el éxito «Rusty Nail» de X Japan en un programa de karaoke. Takaichi fue nombrada oficialmente primera ministra por el emperador Naruhito después de ganar las elecciones al liderazgo del Partido Liberal Democrático el 4 de octubre.

Otros Líderes Políticos con Inclinaciones Musicales

No es inusual que los líderes políticos, más allá de la función que le stoque ejercer, tengan un pasado, y por qué no un presente, musical. Por ejemplo, Harry S. Truman (Presidente de EE.UU., 1945-53) consideró ser pianista profesional.

Por su parte, Edward Heath (Primer Ministro del Reino Unido, 1970-74) tocaba el piano, cantaba en el Coro Bach de Oxford e incluso dirigió la Orquesta Sinfónica de Londres en 1971.

Helmut Schmidt (Canciller de Alemania Occidental, 1974-1982) era pianista y existe una grabación suya interpretando el Concierto para tres pianos de Mozart.

Y Bill Clinton (Presidente de EE.UU., 1993-2001) es famoso por tocar el saxofón, incluso con una aparición televisiva en 1992 antes de su elección. Sumamos a la lista al ex Primer Ministro Británico Tony Blair (1997-2007) fue el cantante y guitarrista de una banda de rock de los años 70 llamada Ugly Rumours.

Indagando la arena local, también tenemos tres casos resonantes. Por un lado, Palito Ortega (Ex-Gobernador de Tucumán y Senador) antes de lanzarse a su carrera política ya era una figura icónica de la música popular argentina como cantante, actor, compositor y productor discográfico desde la década de 1960.

Alberto Fernández demostró que tenia más uñas de guitarrero que de presidente. Con algunas performances públicas, hizo gala del cancionero básico del rock nacional de los setenta. Por útlimo, Javier Milei ostenta en su pasado juvenil pre-presidente haber liderado una banda tributo a The Rolling Stones.