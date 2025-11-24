San Martín ganó y lidera

Imagen gentileza “El Regional Digital”

El 8 a 1 de Naón a La Niña marcó el inició de una séptima fecha del Torneo de Primera de la Liga Nuevejuliense de Fútbol que dejó partidos interesantes.

En Quiroga, el local empató en dos tantos con San Agustín. El Fortin hizo valer la localía y le ganó 3 a 2 a Agustín Álvarez. El lider San Martin no tuvo inconvenientes en despachar a Atlético Patricios y sostener asi la cima de tabla. Mateo Lizaso, de penal, Rivero y Redigonda, también de penal, los autores del 3 a 0 del Santo que pudo estirar así la ventaja en el Campeonato.

Hubo clásico con empate en el «Ramón N. Poratti». Atlético 9 de Julio y Once Tigres sellaron el 1 a 1, con goles de sus referentes, Pablo Maccagnani, para Atlético y Vladimir Ascani, de penal para Once Tigres. French y Libertad igualaron 1 a 1

El campeonato lo lidera San Martín con 17 puntos, seguido por Atlético Naón, 15 puntos, Atlético French y Atlético 9 de Julio, 9 puntos.

La próxima fecha el puntero visitará La Niña, Once recibirá a French, Libertad a El Fortín, Agustín Álvarez hará de local frente a Naón, Patricios versus San Agustín y Atlético 9 de Julio enfrentará a Quiroga.