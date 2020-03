Salud explicó que se busca “ganar tiempo” para no “saturar el sistema sanitario”

Así lo aseguró el viceministro de Salud boanaerense, Nicolás Kreplak. El pico de la enfermedad se espera que sea entre mayo y julio.

El viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que el propósito de las medidas anunciadas ayer por Alberto Fernández, es “ganar tiempo” para “aplanar la curva de incidencia” del coronavirus y evitar un “colapso del sistema sanitario”.

En esa línea, explicó que “cuando hay una curva grande de casos nuevos, se satura el sistema de salud por eso buscamos aplanar la curva de incidencia y tratar de que no sean tan vertiginosa la aparición de nuevos casos para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

“Tenemos que ganar tiempo tenemos reduciendo los contactos sociales, cerrando las fronteras, poniendo en cuarentena a quienes vienen de ciertos países, cambiando ciertos hábitos personales, suspendiendo clases y reduciendo mucho así el flujo del transporte”, agregó Kreplak.

En esa dirección, fueron las medidas anunciadas por Fernández que incluyen la suspensión de clases, el cierre de las fronteras terrestres y licencias laborales para mayores de 65 años. Tal como informó Diputados Bonaerenses, en las dependencias bonaerenses se siguió el mismo camino.

“Estamos ante una pandemia, lo que significa que es una enfermedad fácilmente transmisible, que puede llegar a la mayoría de la población, que no está inmunizada porque no tiene anticuerpos, porque no la padeció antes y porque no hay vacuna”, detalló Kreplak en declaraciones radiales.

Sobre el avance de la enfermedad, que ya contabiliza 56 casos positivos en todo el país, el funcionario anticipó que el pico “se espera que de mayo a julio, que es cuando hay más enfermedades respiratorias y cuando se reduce la ventilación”.