Rumbo a octubre: Encuentro de referentes de LLA de la cuarta sección

Referentes de La libertad Avanza de los 19 distritos de la cuarta sección mantuvieron un encuentro en 9 de Julio en busca de coordinar acciones de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El encuentro fue encabezado por el coordinador seccional Gonzalo Cabezas, senador provincial electo en las elecciones del pasado 7 de septiembre. «Fue una reunión donde nos juntamos todos los referentes de la cuarta sección electoral con Gonzalo Cabezas, para hablar un poco de lo que fue la campaña y de cuestiones que hacen a la organización interna y a lo que viene de cara a octubre», afirmó en diálogo con Cuarto Político la senadora electa, Analía Balaudo.

En ese sentido, la actual concejal del espacio en General Villegas, aseguró que fue «productiva» la reunión, y agregó: «Siempre es grato encontrarse con la gente que tiene los mismos objetivos».(Cuarto Político)