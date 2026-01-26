Ruidos descontrolados, habilitación dudosa y renuncia esperada

Los concejales de La Libertad Avanza Sol Ormaechea y Luis Moos estuvieron ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para explicar los pedidos de informes recientemente presentados en el Consejo referidos por un lado a la habilitación de la empresa Hassa en French y a los resultados que arrojó el primer mes de funcionamiento de la ordenanza sancionada a fines del 2025 que endurece penas en controles vehiculares y ruidos molestos. Además, expresaron su parecer sobre la reciente renuncia de la Jueza de Faltas María Florencia Valinoti, habiendo sido este espacio el promotor del Juicio político para lograr su destitución.

Hassa French: habilitación indebida e inacción municipal

Sobre esta cuestión expresaron que “el tema de Hassa, la empresa de acopio de cereales en French es renuente en cuanto a las excepciones que desde hace mucho tiempo tiene del emprendimiento, de obras o de actividad comercial. Vemos que está funcionando una empresa que no esta habilitada; que puso en valor un silo. El tema surgió desde hace más de un año por ‘Guardianes de la ecología’ la ONG de French que lanzó la voz de alerta, sobre esta planta cerrada desde hace años. Hay una ordenanza que impide la actividad comercial porque una empresa de estas características, cerrada después de tanto tiempo pierde su habilitación y no se le vuelve otorgar por la contaminación ambiental que provoca y el daño que genera en la población. Es una ordenanza que está vigente y ya muchas empresas la acatan”.

Explican que “hay una voz de alerta, también desde la comisión de salud. Es la misma empresa que hace los contenedores de plástico y en French está fuera de toda habilitación. Extendimos esta inquietud, esta preocupación a todos los organismos municipales. Y sobre un pedido de habilitación la carpeta de Hassa venía siendo rechazada desde todo punto de vista porque no reunía las condiciones de salud necesarias. En un momento se le extendió un permiso provisorio, pero hay una ordenanza vigente que impide que se habilite. Y mientras tanto la empresa seguía y sigue funcionando; desoyendo todo lo que dice el municipio, la comisión de salud y sigue con una impunidad que nos asombra, salvo que tenga ciertos contactos y cierto poder que suele dar la política con un grupo de amigos y que es lo que nosotros, nuestro bloque, cuestionamos”.

Con este panorama ambos ediles certifican que “sin habilitación comercial, sin la zonificación avalada y sin la aprobación de impacto ambiental, lo correcto sería inhabilitarla en forma inmediata”.

Jueza Valinoti: juicio político y credibilidad judicial

Ormaechea y Moos se refirieron también al caso de la renunciante Jueza de Faltas, María Florencia Valinoti. Fueron los impulsores del juicio, que finalmente no se llevará a cabo. Ante su renuncia expresaron que “es un premio al esfuerzo, pero no genera alegría y hay que dar vuelta la página de una historia triste de 9 de Julio donde tuvimos durante dos años a una funcionaria administrando Justicia estando condenada. Un reverendo disparate (sic) que lo único que hizo fue atentar contra la credibilidad de la Justicia, la credibilidad de los funcionarios y da lugar a pensar cuanta razón tienen los vecinos que cuando dicen que desde la política o desde la Justicia se deja mucho que desear”.

Moos indicó que “nos llamó la atención como el ejecutivo no se hacía cargo de la situación e iniciaban ellos el juicio político ante la rebeldía de la jueza de no querer renunciar”, mientras que Ormaechea expresó que “uno de los grandes problemas de la política y que ha generado consecuencias malas es actuar corporativamente, como formar parte del grupo y decir ‘no insisto’ ‘lo dejo pasar’, ‘la gente se olvida’, ‘no pasa nada’; ese criterio genero el descreimiento. Y también el silencio cómplice de muchos concejales”.

Respecto al pedido de informes sobre resultados del primer mes de vigencia de la ordenanza sobre controles de motos, ambos ediles coincidieron en expresar que “más allá de endurecer las penas, nuestra preocupación es la aplicación de las mismas, la aplicación de las ordenanzas que evidentemente el municipio ha demostrado tener una incapacidad total en cuanto al control de esta situación. Hoy el estado municipal no tiene la capacidad, ni la inteligencia suficiente para poder encarar una situación como esta”.