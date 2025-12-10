Rotundo rechazo al aumento de la Tasa de Red Vial

Integrantes de la mesa directiva de la filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina (FAA), Patricia Gorza y Kevin Shanly expusieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) lo ya expresado el día martes 9 de diciembre ante la Comisión de Presupuesto ampliada del Concejo Deliberante, solicitada por esa entidad, para expresar su postura ante el Presupuesto Municipal 2026, que contempla un incremento del 50% en la Tasa de Red Vial.

Los entrevistados volvieron a ratificar el rechazo de la entidad a ese aumento argumentando que “el partido de 9 de Julio atraviesa uno de los peores escenarios productivos de las últimas décadas, con una pérdida significativa de superficie y de ingresos para los productores como consecuencia del desastre climático”.

“Los concejales son quienes tienen que tratar este presupuesto y queríamos que conocieran nuestra postura institucional y la fundamentación de por qué nosotros no estamos de acuerdo y nos oponemos a este aumento”.

También expresaron que “no aceptamos que el Ejecutivo municipal pueda volver a aumentar la tasa por decreto, como ocurrió en 2023, cuando se aplicaron tres incrementos discrecionales por fuera del presupuesto. Las decisiones que afectan directamente a la producción deben ser debatidas con transparencia y dentro del marco institucional correspondiente”.

Y en paralelo exigieron la presentación del Plan de Trabajo Anual (enero–diciembre 2026), detallando kilómetros a ejecutar, obras previstas, presupuesto asignado y cálculo realista en base al 70% de cobrabilidad de la tasa: “ningún aumento puede discutirse sin antes conocer qué se va a hacer, con qué recursos y bajo qué criterios de prioridad” dijeron Gorza y Shanly.

Asimismo, recordaron que en junio de este año cuando la reunión en el Salón Blanco aún no estaba institucionalizada como filial de la FAA, pero “hacíamos un montón de acciones de manera independiente y en aquella reunión donde fue la intendenta y fueron los concejales, presentamos una solicitud, con más de 150 firmas de productores pidiéndole al Concejo Deliberante que se forme una comisión investigadora sobre los últimos 5 años y cómo se utilizó la tasa de red vial esos últimos 5 años. Ese pedido que fue en junio y ayer, lo hablamos con los concejales presentes está en comisión, nunca fue tratado”.

También expresaron querer saber cómo se va a utilizar la tasa de red vial con o sin aumento, independientemente de lo que suceda con el presupuesto, “nosotros necesitamos saber cómo se utiliza, cuando se utiliza y cuál es el plan de trabajo. Si la plata es la que aportan todos los propietarios de todos los campos del partido de 9 de julio, una tasa que se sabe que es una contraprestación, lo mínimo que necesitamos saber es cuál va a ser el plan de trabajo para para ejecutarlo. Sin plan de trabajo ¿de qué estamos hablando?”.

Otro tema expuesto en el comunicado y sobre el que Shanly y Gorza ampliaron es que la filial local de la FAA pide la apertura inmediata de la Mesa Agropecuaria local, con la participación de todas las entidades y actores del sector, porque “Los problemas estructurales de caminos, hidráulica y producción se resuelven con diálogo y planificación conjunta, no con decisiones unilaterales” y fueron más allá en sus reclamos al solicitar “a cada bloque político informe públicamente cómo votará el aumento incluido en el Presupuesto 2026. Los productores necesitan conocer quiénes acompañan este incremento y quiénes defienden la sostenibilidad del sector” expresaron.