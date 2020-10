Rincón literario

Había una vez…

(Por Marisa Chela)

Había una vez, muchos años atrás una vieja historia que decía que los humanos pagarían un precio muy alto por desobedecer y alterar el orden y la vida del planeta sin importar los daños causados. Leí y pasé la hoja casi sin pensar, creyendo, inocentemente, por ser niña, que era una vieja historia más.

Pasaron los años y las cosas se empezaron a desordenar. Tuve un sueño, de esos muy pero muy feo, donde veía a Dios llorar, porque aún así, en pleno desorden y caos, los humanos seguían discutiendo quien tenía o no razón y a quién les correspondería el castigo divino pero pocos seguían en el buen camino.

Yo no sé bien quien era en ese sueño porque estaba profundamente dormida y me despertaba alterada y veía cómo un señor muy malo amenazaba con imprevistos látigos y sin mirar a quien.

Por fin, cuando pude incorporarme en la cama y mirar por la ventana, cuando pude levantarme e ir en busca de mi mamá la vi llorar con una foto de mis abuelos en la mano y un mate en su mano y otro en la mano de mi papá. Qué raro, ellos siempre tomaron del mismo mate, me dije.

No sé si estoy soñando aún o me he despertado pero me vuelvo a la cama a cerrar los ojos muy pero muy fuerte, tal vez mañana todo se vea mejor …

Yo sé que se verá mejor porque los cuentos siempre tienen finales felices, eso me decía mi abuela cuando no me podía dormir …

Buenas noches.