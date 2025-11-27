Renovación de Licencias de conducir: Atención Mayores de 71

La Oficina de Licencias de Conducir de Nueve de Julio informa a los vecinos mayores de 71 años que es obligatorio solicitar turno para la renovación con un mínimo de 45 días de anticipación a la fecha de vencimiento de su licencia.

Debido a la alta demanda actual de turnos, esta previsión es fundamental para evitar demoras o la imposibilidad de completar el trámite la misma semana del vencimiento. La gestión del turno puede realizarse de manera personal o a través de un tercero, presentando siempre el DNI y la licencia de conducir del titular. Renovar en tiempo y forma es crucial para mantener la vigencia de la licencia y la seguridad vial en el distrito.