Renovación de autoridades en el Automotoclub Nuevejuliense

En la noche de ayer se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del Automotoclub Nuevejuliense, instancia en la que quedó formalmente definida la nueva Comisión Directiva que conducirá los destinos de la institución durante el período 2026–2028. Con la aprobación unánime de los socios presentes y al no haberse presentado listas alternativas, quedó proclamada la única nómina propuesta, quedando como presidente Juan Guillermo Vadillo, acompañado en la vicepresidencia por Alejandro Banchero.

Durante el desarrollo de la asamblea se procedió a la firma de las actas correspondientes,

cumpliendo con los pasos administrativos y estatutarios previstos, dejando así oficialmenteconformada la nueva conducción del club.En los próximos días se realizará la primera reunión de la Comisión Directiva electa, donde se terminarán de definir los cargos específicos de los vocales, dando inicio formal a una nueva etapa de trabajo institucional.