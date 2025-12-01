Rendición de cuentas 2023: 9 de Julio multado

El Tribunal de Cuentas de PBA publicó los fallos relacionados a las rendiciones de cuentas municipales del período 2023 y sancionó a 9 de Julio por incumplimientos en destinar el 40% del Fondo Educativo a obras de infraestructura escolar, además de otros incumplimientos en modalidades de contratación y locaciones de servicios, por lo cual se le aplicó una multa de $480.000 al ex intendente Mariano Barroso. María José Gentile también fue multada con $ 300.000 por no cumplir con el fondo educativo.

Las sanciones por incumplimientos y/o irregularidades durante el 2023 abarcan a 126 municipios por deficiencias o mal rendición de cuentas, con sanciones que incluyen amonestaciones, multas y cargos, lo que subraya la necesidad de mejorar la calidad de la gestión.

En términos de transparencia fiscal pública, los relevamientos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) señalaron que a fines de 2023, una parte de los municipios no cumplía con el compromiso de publicar en sus sitios web la Situación Económico Financiera (SEF) al cuarto trimestre, y un porcentaje aún mayor no detallaba la ejecución trimestral de gastos por finalidad y función ni el perfil de su endeudamiento público local.

Este informe refleja, en términos generales, un ejercicio fiscal 2023 equilibrado para el conjunto de los municipios bonaerenses, caracterizado por un sólido crecimiento de ingresos y gastos, una recuperación en la inversión de capital, pero también por la persistencia de debilidades en los procesos de rendición de cuentas y la transparencia fiscal individual. Y en este punto surge nuevamente pregunta: por qué 9 de Julio aun no adhirió a la Ley 15000 de la provincia de Buenos Aires, que establece la obligatoriedad para funcionarios y agentes del sector público de presentar declaraciones patrimoniales de bienes para prevenir la corrupción, tener mayor transparencia y fortalecer el sistema democrático.