Recolección de residuos: cronograma navideño

La Municipalidad de Nueve de Julio comunica que, debido al asueto administrativo y al feriado nacional de Navidad, los servicios de recolección de residuos sufrirán modificaciones durante los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. Durante ambas jornadas, se suspenderá completamente la recolección de residuos domiciliarios, así como el retiro de materiales reciclables en las zonas 4 y 5.

De igual manera, el cronograma de recolección de residuos de carpido, poda y escombros quedará interrumpido en las zonas 3 y 4. Ante esta situación, las autoridades municipales solicitan la colaboración de toda la comunidad, pidiendo evitar el retiro de cualquier tipo de desechos a la vía pública durante estos dos días para garantizar la higiene urbana y el orden de la ciudad.