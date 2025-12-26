Quiroga: Nueva edición del Festival Violeta

Este sábado llega la tercera edición del Festival Violeta, evento que tiene como objetivo el juntar fondos para sostener la temporada de pileta del Club Atlético Quiroga. Una iniciativa que ya tuvo muy buena repercusión en las ediciones anteriores y cumplió con los objetivos planteados. Los gastos son muchos y también la pileta del club es el punto de encuentro donde muchísimos chicos de la localidad disfrutan del verano.

Néstor Zavaleta dialogó con “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) anticipando esta nueva edición de este festival en donde la música será el plato principal con una grilla que incluye a las tres bandas de Quiroga (Jaqueca, Obreros y Los Seguidores), La Big Band y Maymun ( 9 de Julio), los casarenses de Kraneo Negro, además de contar con puestos de artesanos y, por supuesto, gran servicio de cantina.

Si bien no lo reemplaza, el Festival Violeta se ha convertido en una suerte de mini “Rock al Campo”, la emblemática fiesta ideada, fogoneada, sostenida y armada por los integrantes de “Jaqueca” que hoy está en stand by dado los costos que lleva un evento de esa magnitud y que espera a la brevedad poder regresar con el apoyo necesario. Por lo pronto, el piletazo de rock solidario que propone el Festival Violeta es una excelente opcíón para mitigar la espera y colaborar.