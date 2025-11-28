“Queremos hablar con la intendenta, para aportarle una solución”

Noemí Torres y Martín Gentile estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para exponer el problema y contarnos que han reunido casi 3000 firmas de otros que como ellos esperan una solución progresiva y eficaz al problema. Los vecinos autoconvocados por el problema de las motos -así simplemente- se enfoca principalmente en el grupo de entre70 y 80 conductores que trastornan la vida y la tranquilidad de una ciudad, cuyos habitantes empiezan a hacer cada vez más visible el hartazgo que les produce esa situación.

Hablaron de la frustrante reunión -así la calificaron- con el Secretario de Seguridad y Tránsito, Walter Depaoli y del origen, los peligros y la inacción para encontrarle solución al problema.

La abundante recolección de firmas que adhieren a la protesta, avalan los expresado por Torres y Gentile, pero quieren aportar sus soluciones y que los reciba la intendenta para que los escuche. Como dato no menor, al terminar la entrevista en “Temprano para Todo”, recibireron un llamado de la Secretaría de la Intendente para invitarlos a una audiencia el próximo lunes por la mañana.