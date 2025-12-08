Propuesta del Centro Regional de Formación Laboral

Adriana Torrelles estuvo en “Temprano para Todo” (Supernova 97.9) contando la propuesta educativa para el 2026 del Centro regional de Formación Laboral el cual, según comenta, “permite tener tu emprendimiento y una salida laboral”.

“Somos un Centro de Formación Laboral conveniado con UPCN y lo que tal vez nos distingue es que dependemos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo. Existe también el Centro de Formación Profesional y los dos, trabajamos en equipo con sus representantes, en ese caso Andrés Bengoa y Alexis Martínez y acordamos la oferta formativa para la ciudad de 9 de Julio para que los cursos sean diferentes y que la propuesta educativa sea diversa y aprovechable», dijo la directora.

Torrelles que aquilata una experiencia de cinco años menciona que todos esos cursos son para mayores de 18 años, pero sin límites de edad para la admisión: “Son para aprender oficios u otra salida laboral. Tienen que ver con familias profesionalizantes como gastronomía, industria textil e indumentaria, e informática”. (Nota de la redacción: Las familias profesionalizantes son grupos de ocupaciones o disciplinas laborales relacionadas que comparten afinidades formativas, exigencias similares y un mismo contexto de trabajo).

También existe el curso de Familia agropecuaria en el cual se incluye Jardinería para 2026 y que se llevará a cabo en el predio que ocupa el Taller Protegido ‘Nacimos para ti’. En los casos anteriores los cursos se dictarán en la sede local de UPCN, Santa Fe 830.

Adriana Torrelles también resaltó que los cursos son gratuitos, tienen certificado oficial y se puede acceder a las becas Progresar; también se encargó de remarcar que muchos alumnos que han realizado los mismos tienen ya su propio emprendimiento, “porque todos te dan la posibilidad de lograrlo y de tener una salida laboral”.

La preinscripción comienza el 16 de febrero de 2026 y para acceder a más datos concurrir a la sede UPCN: Santa Fe 830 o consultando al teléfono 633063.