Primavera, lluvia y mosquitos: la importancia de limpiar y descacharrar para que no se formen criaderos

La temporada de dengue que acaba de terminar marcó un récord de casos y fallecidos, dando cuenta de un brote histórico.

Ante el aumento de las temperaturas y de la humedad ambiente que trae la primavera, es clave, sobre todo este año, descacharrar, limpiar y eliminar cualquier reservorio de agua del hogar en el que pueda activarse un criadero de mosquitos Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades, como el zika y la fiebre chikungunya.

La temporada de dengue que acaba de terminar – la vigilancia se realiza de la semana epidemiológica 31 de un año a la semana 30 del siguiente – marcó un récord de casos y fallecidos, dando cuenta de un brote histórico que se desarrolló entre fines julio y primeros días de agosto de 2023, a fines de julio de 2024. De acuerdo a los datos informados por el Ministerio de Salud de la Nación hubo 583.297 casos confirmados y 419 fallecidos, registro en el que no están contabilizadas las infecciones de algunas personas que no presentan síntomas o no se realizan el análisis de confirmación de la presencia del virus.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires vuelve al ruedo con la campaña de prevención, con el objetivo de que la ciudadanía tome medidas para evitar la proliferación de mosquitos, las infecciones y las picaduras.

“La acumulación de agua y humedad genera el microclima perfecto para la reproducción del Aedes aegypti, mosquito trasmisor del dengue. Por eso ¡Después de las lluvias es clave descacharrar!”, recordó la cartera sanitaria que dirige Nicolás Kreplak, a través de redes sociales y medios de comunicación.

El Aedes aegypti es un mosquito hogareño, ya que está principalmente dentro de las viviendas, y que pone sus huevos en lugares en los que puede acumularse agua dulce, como cacharros, objetos sueltos, piletas, canaletas, rejillas, platos de plantas, etc. Este mosquito, caracterizado por sus manchas blancas y no ser de gran tamaño, pica en general durante la mañana y al atardecer, y suele estar debajo de mesas y sillas, por lo que hay que prestar atención a su presencia.

“Mediante tareas simples podemos evitar que el mosquito se reproduzca: tapá, girá, lavá o tirá los objetos que puedan acumular agua, mantené limpias las canaletas y el pasto corto. También es importante prevenir la picadura del mosquito”, precisó Salud.

Además de la limpieza y el descacharrado para que no se junte agua, es importante utilizar repelentes en actividades al aire libre, espirales o insecticidas dentro del hogar. Con estas sencillas medidas de prevención, el dengue puede mantenerse bajo control o, incluso, bajar su incidencia. (DIB) ACR