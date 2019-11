Preparando las retenciones 2020: No confundir soja y trigo con algodón y naranja

Ya se considera inevitable el incremento de las retenciones a las exportaciones agrícolas en la futura Administración Alberto Fernández. Pero el trabajo de Economía & Regiones advierte que las economías regionales es un capítulo diferente a los commodities tradicionales. E inclusive entre las economías regionales hay casos bien disímiles. De todos modos, el que no sea afectado por la necesidad de recaudación de Nación, será impactado o por las provincias o por los municipios cada vez más voraces. En definitiva, Urgente24 cree que bien puede devenir en el 1er. conflicto que deba enfrentar el próximo gobierno peronista.

** “(…) el sector exportador (casi con seguridad) experimentará más presión tributaria. En este marco, es importante visualizar el estado de “situación” del sector agroexportador y de las economías regionales.(…).”

** “Cuando comenzó el gobierno de Cambiemos, el sector agroexportador y las economías regionales se vieron favorecidas por la quita (reducción para la soja) de las retenciones y por la eliminación del CEPO y el salto del dólar, que le devolvieron parte de la competitividad precio efectiva que habían perdido a lo largo de los últimos años K.”

** “Sin embargo, dicha competitividad recuperada (parcial) comenzó a erosionarse levemente, primero levemente en la segunda mitad de 2016 y, luego, más fuertemente en 2017. A finales de 2017 la competitividad precio del sector agroexportador era similar a la de final de 2015, aún sin retenciones o con menos retenciones (soja).”

** “No obstante, el escenario cambia nuevamente a partir de 2018 y 2019. A priori, las fuertes y consecutivas devaluaciones experimentadas a lo largo de los últimos 22 meses juegan positivamente en favor de la competitividad precio efectivo de los exportadores. Sin embargo, este efecto positivo es mitigado por la mayor voracidad fiscal, que se come parte de la mejora.También juega en contra la inflación y sus efectos sobre los costos de producción, que si bien van por detrás de la inflación, con el paso del tiempo recuperan terreno frente a la suba del dólar.”

** “Sin embargo, el efecto tipo de cambio prima sobre los otros efectos. O sea, el aumento del dólar le gana al incremento de los costos de producción y a las retenciones, con lo cual la competitividad-precio efectiva de los exportadores tiende a subir. Es más (…) pensamos que lo más probable es que no haya reformas estructurales y que la política económica continuará siendo más de lo mismo, los desequilibrios macroeconómicos tenderán (más temprano que tarde) a profundizarse, con lo cual la tenencia alcista del TCR alto estará a la orden del día y el dólar caro habría venido para quedarse buen “rato”.”

** “En otras palabras, el dólar caro continuará durante 2020. De hecho, el tipo de cambio real se encuentra actualmente en niveles similares a los que se encontraba en 2002. Estos números envalentonan la lógica (para nosotros equivocada) de varios referentes económicos del presidente electo Alberto Fernández, que pretenden financiar tanto sus políticas fiscales activas de estimulación de la demanda, como sus políticas de ingresos metiendo más presión tributaria sobre los sectores exportadores.”

** “(…) hay que destacar que la competitividad-precio efectiva del sector agroexportador argentino se encuentra actualmente en su pico histórico del período 2004/2019. Sin embargo, no todos los subsectores son lo mismo dentro del sector agroexportador, es decir; algunos están mejor que en 2002/2003, pero otros están peor que hace 16 o 15 años atrás. Por ejemplo, carne y cueros se encuentran actualmente mucho peor que en 2002/2003, ya que su competitividad precio efectiva es marcadamente inferior hoy en día.”

** “Del otro lado, trigo y maíz están muchísimo mejor que en 2002/2003, porque su competitividad-precio efectiva es actualmente muy superior que a comienzos de siglo. En este sentido, harina y poroto de soja también están actualmente mejor. Aunque aceite de soja está peor que en 2002 y 2003. De acuerdo con nuestro análisis (…) los sectores

cuya competitividad-precio efectiva se encuentra mucho mejor o mejor que en 2002 y 2003, son carne de cañón para que el próximo gobierno les suba la presión tributaria en general y las retenciones a las exportaciones en particular”.

** “Sin embargo, al igual que lo que acontece en el sector agro exportador, el mundo de las economías regionales también es muy heterogéneo. Es más, las diferencias intersectoriales dentro de las economías regionales es superior a las diferencias que existen dentro del sector agroexportador. Es decir, las brecha entre los que están “mejor” y los que están “peor” se ensancha en el universo de las economías regionales.”

** “Cuando hacemos un análisis del universo de las economías regionales, nos encontramos que, comparando octubre 2019 contra 2002 y 2003 son más las economías regionales que están hoy en día “peor”, que las que en el presente están “mejor”. Entre las que están mejor se destacan la merluza, la yerba, el limón, maní y vino. Los que están “más o menos” empatados son manzana, mandarina, pera y tabaco. Por el contrario, los que se encuentran marcadamente en una situación peor son azúcar, té, arroz, algodón y naranja.”

** “En este marco, hay que destacar que la suba del tipo de cambio ha mejorado la competitividad-precio efectiva de las economías regionales. Exclusivamente debido a la suba del dólar, algunas economías regionales han vuelto a tener una competitividad precio efectiva que no registraban hace 15 o 16 años, lo cual también las ubica como carne de cañón para sufrir incrementos de la presión tributaria. Probablemente, las economías regionales no sean el principal foco de atención de la política tributaria del próximo gobierno nacional. Es decir, el próximo gobierno nacional probablemente no se focalice en subir las retenciones a las exportaciones que pagan las economías regionales. En este sentido, desde E&R pensamos que dicho foco apuntará al sector agroexportador en general y al complejo sojero en particular. Aunque, también debemos advertir, que en E&R pensamos que el trigo y el maíz también muy probablemente pueden sufrir incrementos en las retenciones.”

** “No obstante, que las economías regionales no sufran aumentos en las retenciones a las exportaciones, no es sinónimo de que no sufran aumentos de la presión tributaria. De acuerdo con nuestra visión, en E&R pensamos que las economías regionales también probablemente sufrirán incrementos de la presión tributaria, pero provenientes más del sector público provincial y municipal (tasas) que del nivel nacional.”

