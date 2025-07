Portazo, paracaidistas, rejuntes y fondo de olla

por Juan Manuel Jara

Y como no podía ser de otra manera, el cierre de presentación de listas de cada espacio político fue acorde a lo que nos tienen acostumbrados y a lo que se venia venir: que los tres rejuntes principales estaban armados sobre estructuras muy poco sólidas. Y así pasó, empezaron a crujir y a quebrarse. En especial, los cimientos de estos armados, los municipios. Sorpresas, portazos y desesperación por no quedar afuera, en el cierre de listas más esquizofrénico y estresante desde mucho tiempo.

Confirmado el hecho que a nivel local la alianza (la absorción, mejor dicho) LLA-PRO no era viable, el tándem Gentile/Vivani presionaba arriba, como una suerte de “homeless” político, para encontrar un techo, un palenque, un refugio electoral que les permitiese competir y no quedarse afuera, a la intemperie. La bomba fue el portazo de Nacho Palacios que dejó a Somos (la anchísima avenida poco asfaltada del medio) ante la llegada impuesta de Petrecca y Maria José Gentile. Con lista ya armada con los representantes de los espacios del frente que tenia 9 de Julio, el viernes cayó como piedra la noticia que, tanto el Intendente de Junín como la de nuestra ciudad, ambos flojos de crédito político, llegaban como paracaidistas por gestiones en las que mucho tuvo que ver el ex presidente de Boca Daniel Angelici. Y con pretenciones, cosa que puso contra la pared a Palacios. A diferencia de Petrecca que tiene un poco mas de margen, el ir juntos y de prepo con el gentilismo era colgarse una mochila muy pesada para Palacios. No la quería y más allá de charlas entre ambos, no hubo acuerdo porque la jefa comunal exigia el puesto 1, pero la realidad politica del tandem Gentile/Vivani dista mucho de tener ese privilegio.

Ante una encrucijada y hablado con los otros espacios, finalmente Palacios dió el portazo, sorprendiendo a varios, y con un plan B ya cocinado decidió ir con boleta corta inscribiéndose bajo el espacio Nuevos Aires. Con él se fueron Coalición Civica y Partido del Dialogo. El GEN de Stolbizer y su representante local, Marianela Lopez, anunciaron sobre la medianoche que dejaban la coalición Somos y que no competian. Asi que Palacios hizo una jugada arriesgada que pocos esperaban, que dejó más al descubierto la endeblez del team Gentile/Vivani que pone en juego su supervivencia. Ahora no van colgados de ningún otro armado, la lista es toda suya. Otro problema. Una gestión muy desgastada, sin peso politico (aunque creen aun tenerlo…pero la realidad no deja de cachetearlos), un operador que cada vez resta más y un espacio que por primera vez va a ir a una elección dividido.

Porque la interna amarilla local jugara su parte el 7 de septiembre. No tienen crédito y los tuvieron que meter de prepo en un espacio porque, claro, era imposible que el acuerdo LLA/PRO a nivel grandes ligas tuviese su correlato en la arena local, con dos denuncias penales y un pedido de destitución de por medio. Y ésta, la de su declive politico, es una visión que solo ellos no ven, o no quieren ver, pero de afuera está muy clara. Y a modo de ejemplo citamos lo publicado al respecto este sábado en INFOBAE: “Al mismo destino (Hechos) de Martínez podría recalar María José Gentile, de 9 de Julio, que mantiene una pésima relación con los referentes del oficialismo nacional. Es más, el concejal libertario Luis Moos pidió su destitución y la denunció penalmente por el supuesto uso irregular de un inmueble municipal. El salto se demoró y desde Hechos recriminaron que los “usaron” para negociar mejores condiciones con LLA. En relación a este distrito, uno de los negociadores fue gráfico: “No lo quiere nadie, ni los radicales, ni los del PRO, ni los de LLA”. (https://www.infobae.com/politica/2025/07/19/la-encrucijada-del-pro-como-sobrevivir-encapsulado-en-lla-y-las-presiones-de-milei-en-el-cierre-de-listas)

Crédito cero, credibilidad a buscarla en prestamistas. Y de hecho, la tardia confirmación oficial de nombres en la lista de marca el “recalculando“ en el cual quedó el oficialismo local con el portazo de Palacios. Ya sonaban Juan Pablo Bonfiglio, Virginia Celotto, más algunos otros que como sea, implica raspar el fondo de la olla en un espacio dividido por la bronca interna y los hace encaminarse a una elección crucial, con dos años de gestión aun por delante. La tiene muy dificil y será un verdadero desafio retener una de las dos bancas que ponen en juego. Retener las dos, ya sería para ir a festejar a la Plaza Belgrano. Del dos para atrás, un milagro. Durante la semana un fuente municipal nos dijo: “a esta hora estamos más cerca de Somos BA o ir como el Indio”. Bueno, se le dió ambas cosas, estan en Somos BA y como el indio. Solos.

Párrafo aparte para el peronismo que, al igual que le pasaba a los otros espacios, los acuerdos a niveles superiores se hacen difícil de contener por las realidades particulares de cada distrito. Y hay bronca también por estos lados. Mucha. No es para menos. Con el p1 para la por ahora senadora Defunchio, no son pocos los que se agarraron la cabeza y anticipan una derrota. Está claro, no tiene la mejor de la imágenes y en sus 8 años de mandato legislativo se la vió poco en el territorio. Salvo el lunes pasado cuando cayó a El Chaja para saludar al enviado del Ministerio de Agroindustria que, a su vez, fue a poner en marcha al contratista que llegó a esa parte del Partido para limpiar unos caminos, gestión que lograron productores de la zona directamente con la cabeza de esa cartera provincial. Nada, nada tuvo que ver la senadora, ni ningún otro funcionario, pero allí estuvo para foto de ocasión. Los comentarios al respecto, lapidarios, no fueron a su favor. Trazo grueso.

Pero eso no es todo. El tercer lugar de esa lista es para Nancy Grizutti…cerrame la 8!!!!. Si, la misma que hace casi dos años se sacó chispas con Defunchio en el medio de la campaña 2023, con duros cruces de acusaciones de todo nivel. Pregunta de la calle…lo mismo que nos preguntabamos ante la eventualidad de que ocurriese lo mismo con Moos-Gentile: cómo van a hacer ahora para salir en campaña a los besos, abrazos y selfies y que la gente les crea? La politica totalmente alejada de los ciudadanos. Y encima, esa unión forzada Kicillof-Massa-Màximo, tambien crujió sobre el cierre del sabado a nivel provincial y aun no esta dicha la ultima palabra. Varios tienen a mano la bic y el liquid paper y, por las dudas, se van armando listas alternativas.

El juego local está dado, a priori, para que La Libertad Avanza capitalice la debacle de los otros espacios. Con Héctor Carta, Vanesa Paladino y Pablo Giacomino como la triada que deberá captar la intención del votante. Dependerá del trabajo que realicen de acá en más. Confiarse unicamente en la debacle del oficialismo y la jugada en solitario de la UCR seria un exceso de confianza peligroso. Un desafio no menor para no ser solamente el palenque de los desencantados. La gente necesita respuestas y propuestas concretas, nada de faraonismos ni consignas pomposas como las que se hacen a nivel provincial.

Y todos los espacios deambulan con una sombra que los acecha, el del desencanto de la gente con los politicos traducido en la poca participación, lease absoluto desinterés, a la hora de ir a votar, como se vio en casi todos los comicios que se vienen realizando en lo que va del 2025. Un llamado de alerta para toda la clase politica que está clarísimo que primero piensa en ella, después en la gente. Basta de rejuntes oportunistas con fines electorales que ahora no resisten ya no un resultado electoral, no resisten un cierre de listas. Triste. Patético.