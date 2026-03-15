Por Juan M. Jara

En una semana con un poco de paz para el cascoteado oficialismo nuevejuliense, los reflectores estuvieron direccionados hacia la primera sesión ordinaria del Consejo Deliberante. No tanto por los temas a tratar, sino por lo que iba a pasar en el bloque del justicialismo. Y lo que iba a pasar, finalmente pasó. Sorpresa no hubo porque estaba más cantado que una opera. Una suerte de no secreto a voces. Me refiero al quiebre del bloque.

Como se preveía, el HCD ahora tiene 5 equipos, porque el peronista se dividió. De una lado de la cancha quedaron Nancy Grizutti y Héctor Bianchi (más TT Naudín, pero hoy ocupa la presidencia del Cuerpo legislativo) y del otro lado, Julia Crespo y María Elena Defunchio.

Sopresa? No tanta. Quizás sí, para alguien que hace poco haya regresado a 9 de Julio después de, mínimo, 9 meses. Porque desde mediados del 25, fecha en que se conoció la conformación de la lista del espacio para las elecciones de medio término de octubre pasado, ya se sabía que esa convivencia no iba a ser posible. Simplemente por los antecedentes, principalmente, de las participantes. A las mismas involucradas se lo graficamos como un choque de divas. Y siempre entre sonrisas, oportunamente, cada una aceptó su rol. “Moria (la One)” D, “Susana“ C y “Carmen G”. Pero cual marquesina de la calle Corrientes en plena temporada, el plumerío empezó a alborotarse. Y asi tenemos “PJ-tíssima”, la obra que, irónicamente, la está rompiendo.

Después de los antecedentes “rompistas” de Grizutti (más allá de los motivos que haya tenido oportunamente) sumada a la interna del 2023 en la cual, estas mismas participantes, fueron protagonistas de una novela que incluyó declaraciones cruzadas, frio choque de puños en set de tv convertido en sticker, denuncias por fraude, escándalo en conteo de votos en la mesa de la Otto Krausse, posteriores viajes a La Plata para dirimir todo en la Junta Electoral, y algun otro incidente que se me escapa, bueno, la cosa no podía terminar de otra manera más que como terminó el jueves pasado.

Si a esto le sumamos los hechos sucedidos desde el 10 de diciembre hasta el jueves pasado, los cuales repasamos rápidamente: 1-la posición de las divas en la llamativa elección del presidente del HCD / 2- la carta firmada en pleno enero por NG, TT y Bianchi expresando que ellos habian decidido que Grizutti presida el bloque, pero sin el consentimiento ni de Crespo, ni de Defunchio / 3- La votación a la hora de elegir presidentes de cada comisión / 4- el notorio alineamiento de NG-TT-HB con el oficialismo local, y alguna cosilla más. Bueno, ante este panorama, ante esta olla en plena ebullición, y con las mejores intenciones electorales, esas que se olvidan rápidamente una vez logrado el objetivo, se esperaba con ansiedad la primera sesión oficial 2026 del HCD para confirmar todo lo que se venia cocinando.

La tensa relación, por lo sucedido hace dos años, entre Grizutti y el dúo Crespo-Defunchio hacía prever un desenlace tal cual sucedió. A la atada con alambre pax peronista que mantiene unidos pero a regañadientes a Kicillof, Máximo y Massa (rejunte que también explota en cualquier momento), se le suman las realidades de cada distrito. Cuestiones de la política y los acuerdos que se hacen “arriba” que luego “abajo” no en todos los lugares se pueden sostener. Y asi como “arriba” no avalaron y, por ende, bajaron a la lista que agrupaba a la gran número de peronistas desencantados para disputar la presidencia del PJ local con la lista camporista, de la misma manera allá, en lo alto del cielo del PJ bonaerense, parece que dijeron “hagan lo que quieren, arreglense“. Y así, la marquesina de la calle Libertad se preparó para el debut.

Llegó el día del estreno y, como era de esperar, volaron las plumas. “Moria” y “Susana” se plantaron frente a “Carmen” que ahora preside su propia compañía acompañada por los capocómicos «Nito» N y «Miguel Angel» B. La lucha por la taquilla está en marcha. Y a todo esto, una pregunta que ya está circulando entre los camerinos: qué hará “Graciela”?

