Piden detención provisional del Juez de Paz

En el marco de la causa que involucra al Juez de Paz Alejandro Casas y a su secretario Félix Jorge Martínez, fue solicitada la detención provisional de ambos. La medida fue presentada debido a un grave peligro de entorpecimiento y obstrucción del proceso judicial, que podría frustrar los fines de la investigación penal en curso.

El pedido, realizado por el particular damnificado en el marco de la causa PP 09-00-0012250/25-00, caratulada «Casas Alejandro y otros s/ Prevaricato Judicial», se basa en la evidencia recabada hasta el momento, que demuestra un accionar que podría comprometer la transparencia y el avance de la causa. Se argumenta que, de permanecer en libertad, tanto Casas como Martínez podrían interferir de manera directa en el desarrollo de la investigación.

El Juez que entiende en la causa, Facundo Oliva, titular del Juzgado de Garantias N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, aún no se ha pronunciado sobre la solicitud, pero la detención de los implicados marcaría un paso crucial en el esclarecimiento de los hechos que los vinculan a presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.