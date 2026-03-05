Paro del fútbol: la palabra de la Liga local





El secretario administrativo de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF) César Lagorio dio detalles esta mañana en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) del impacto del paro de AFA en la Liga, porque el fútbol argentino se detendrá desde hoy hasta el domingo 8 de marzo de 2026 en todas las categorías como medida de apoyo a la AFA frente a denuncias judiciales contra sus dirigentes. Por tal motivo la fecha que correspondía jugar este fin de semana quedó suspendida.

El paro fue convocado por AFA y respaldado por la mayoría de los clubes en respuesta a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La denuncia investiga presuntas irregularidades fiscales y retención indebida de aportes previsionales por un monto superior a 18 mil millones de pesos durante el periodo de marzo de 2024 a septiembre de 2025, afectando al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia y al tesorero Pablo Tovigino. La AFA sostiene que no posee deuda exigible y que los pagos se realizaron antes de los vencimientos.

También Lagorio se refirió a los preparativos del torneo de inferiores con la Liga de Los Toldos (Liga Toldense) que, si esta acepta las condiciones que impondría la LNF, comenzaría el sábado 28 de marzo o el siguiente, el 4 de abril.

Finalmente dio detalles de la Asamblea Ordinaria Anual a realizarse esta noche a las 21 horas, que, ratificará al doctor Eduardo Barucco al frente de la conducción de la casa del fútbol nuevejuliense.