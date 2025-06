Palacios: «El radicalismo debe ser la columna vertebral de un espacio que aglutine fuera de los dos extremos»

El concejal, Ignacio Palacios, integrante de la Convención de Contingecia de la UCR bonaerense, se refirió al escenario político de cara a las legislativas de este año, donde aún los distintos espacios mantienen conversaciones abiertas de cara a las distintas alianzas posibles.

En ese sentido, el edil reiteró a Cuarto Político, que su espacio, Futuro Radical, «propicia ese armado, esa construcción a nivel seccional y provincial, donde el radicalismo sea la columna vertebral de un espacio que aglutine fuera de los dos extremos. Ni la locura y el no estado de Milei, ni el autoritarismo y el superestado del kirchnerismo que nos trajo hasta acá».

«Parece que tenemos que hacer un dique de contención de esos dos extremos, ir hacia la construcción de un espacio que la gente empiece a visualizar que no podemos ir de un lado para el otro y ahí obviamente tiene que estar el radicalismo con sectores afines y con sectores que obviamente no se sientan representados en estos extremos», amplió.

Consultado respecto a qué espacios de «centro» deben confluir de cara a estos comicios, manifestó: «Tuvimos la experiencia con ´Dar el Paso´, y hay espacios que creo que tienen que estar, como el sector de Emilio Monzó, como la Coalición Cívica, como el GEN, y sumar a peronistas que no estén referenciados en el kirchnerismo, que puede ser una opción y ojalá quiera venir y pertenecer a este espacio como Guillermo Britos. Creo que esos son los sectores y habrá otros sectores que quieran venir y ser parte de esta idea, insisto, que tenga una identidad propia por fuera de los dos extremos».

En tanto, sobre el rol del radicalismo bonaerense, manifestó que «en la Convención de Contingencia venimos trabajando bien. Nuestra dirigencia estuvo a la altura de las circunstancias, se pudo juntar, armar el comité de consejos de contingencia, la convención de contingencia, y la verdad que el trabajo que estamos llevando en ambos organismos es poder escuchar en este corto plazo a todos los radicales de la provincia, como fue hace unas semanas atrás a los intendentes, como fue a la juventud radical. Ahora comenzamos el proceso la semana que viene de escuchar a todas las secciones electorales, a todos los presidentes de cada sección electoral. y creo que de ese trabajo va a salir, me parece, la propuesta electoral de nuestro partido, que ojalá y por lo que uno viene trabajando, tiene que ver con lo que te decía anteriormente, en la construcción del centro».

Crisis económica en 9 de Julio

Semanas atrás, la intendenta María José Gentile envió al Conejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia económica en el distrito, pedido que llamó la atención de los concejales. «La situación, desde que asumió el gobierno de Milei, todos sabíamos que iba a ser compleja en lo económico, fue parte de su planteo electoral. Luego, al no haber aprobado presupuesto y reducir partidas, se sabía que esto iba a complicar. Veo que los municipios alrededor fueron previsibles en todo esto, empezaron a guardar plata, no hacer gastos de más, a reestructurar las plantas municipales, a frenar cosas nuevas. 9 de julio siguió funcionando de la misma manera y pasamos de un año pasado que al municipio en términos financieros le terminó dando superávit. Y pasamos de un municipio con equilibrio fiscal a cinco meses después pedir la emergencia económica por no poder pagar sueldos. La verdad que eso para nosotros es una mala administración».

«Desde que asumió esta gestión se viene administrando mal, se vienen teniendo malos servicios Hoy 9 de julio tiene una ciudad que está sucia, que no cumple con la limpieza adecuada, que no tiene caminos rurales, obviamente obedeció a una lluvia extraordinaria, pero que eso combinó con una falta de mantenimiento en los canales y en los caminos rurales. Al día de la fecha, después de las lluvias de febrero, tenemos gente en nuestros campos aisladas, tenemos escuelas que no están funcionando y tenemos caminos que no pueden ser transitables, que no se puede sacar la producción con complicaciones a diaria. Esto denota un Estado deficiente y una gestión municipal que no está a la altura de las circunstancias. Y obviamente parte de este llamado de emergencia tiene que ver con eso», concluyó. (Cuarto Político)