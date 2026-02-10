Palacios: «El Municipio pasó a ser un consorcio»

El presidente del bloque de concejales de la UCR, Ignacio ‘Nacho’ Palacios, pasó por ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para referirse a distintos temas de la realidad nuevejuliense.

La obra de gas en la Escuela n ° 8 y el pedido de informes

Palacios se refirió al pedido de informes de su bloque por la obra no realizada en la Escuela Secundaria n ° 8 “General José de San Martín” y anticipó que “extraoficialmente el miércoles 11 de febrero comenzaría la obra; una obra donde estaban los fondos asignados y un compromiso para que se haga en mayo de 2025; pasó el tiempo y había una adjudicación en agosto del mismo año y nos anoticiamos de la dada de baja de esa licitación que volvía todo atrás”.

También aclaró que: “Nos presentamos ante la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ para solicitar información, cual es la realidad y porque no se inició la obra y si es como extraoficialmente se cuenta que no se ha dado inicio por alguna irregularidad en la instalación existente; ahí ameritará alguna otra toma de decisión por parte de nosotros; así que estamos esperando esa respuesta. Lo que creemos necesario es que la obra se inicie”.Entre las definiciones que dejó Palacios se destacan: “¿Por qué no se inició la obra?; es necesario que se haga y no debe quedar así”.

Pero asimismo reconoció que “si no se hubiera expuesto la trama por esta radio y el Semanario Extra, no creo que mañana se estaría iniciando la obra. Si la obra se inicia es porque se expuso el tema mediáticamente y sino estaría el decreto dando vueltas y donde nadie sabía nada y llegaría el inicio de clases con la complicación que hubiera significado”.

El comunicado oficial

A propósito del comunicado oficial del lunes donde el municipio informó de la deuda que los vecinos mantienen en distintos rubros con el mismo Palacios expresó: “es parte de esta gestión echarle la culpa al otro; la basura es culpa del vecino; los malos caminos de la lluvia; el tránsito de los conductores y no de la responsabilidad que tiene el estado y ahora con esta obra de gas de la Escuela n ° 8 hay que ver el trasfondo. Hay deficiencias claras en todos los servicios”.

El concejal radical también anticipó otro pedido de informes para saber que originó ese estado de deudas: “¿Cuántos juicios de apremio hubo, cuantas intimaciones, si se ha cobrado la plusvalía porque 9 de Julio ha realizado en los últimos 10 años un cúmulo de loteos y de cambios de zonificaciones y eso implica un ingreso económicamente grande al municipio”?

“Hay que terminar con el dedo acusador de ‘la culpa es tuya’ y recuperar la confianza mutua con el vecino”, dijo Palacios y recordó la promesa reciente del Secretario de Gobierno sobre responder los pedidos de informes en tiempo y forma. Volviendo sobre el comunicado de ayer dijo: “hay que tener responsabilidad al comunicar y esto no ayuda al momento crítico que está viviendo el municipio y los municipios y la economía y lo social que tiende a complejizarse”.

Localidades y basural

“Hay un abandono total de las localidades, si lo hay en la ciudad en las localidades es mucho peor”. Y cerró con el dato de las fotografías tomadas en el basural: “Es para aumentar el volumen de las medidas probatorias sobre las denuncias que hemos hecho. Recomiendo darse una vuelta por el lugar para tomar dimensión de la gravedad del problema”.

Al ser consultado sobre la situación particular de la UCR expresó que: “hay una situación judicializada funcionando con un comité de contingencia” y anticipó elecciones internas para mediados de año “antes del mundial de fútbol” aclaró. La Cámara Nacional Electoral falló sobre las elecciones internas de la UCR bonaerense y la consagración de Miguel Fernández o Pablo Domenichini quedó en un impasse. Sin un vencedor oficializado que las próximas internas, se supone, solucionarán para la conducción provincial.

El tramo final de la entrevista fue para remarcar “Hay que fortalecer los espacios políticos. Basta de gente que administre. El municipio pasó a ser un consorcio. Se administra nada más. Necesitamos una gestión política, necesitamos realmente gobernar 9 de Julio, que se piense, que se discuta y si hoy tenemos una crisis convocar a los distintos actores para ver como lo soluciona. No administrar, porque parece que se administra y cada vez es chiquito todo; ‘esto es lo que ingresa hago lo que puedo y nada más’. Tenemos que pasar del municipio de consorcio al municipio gobernado y ahí la política tiene un rol importante en la toma de decisiones”.