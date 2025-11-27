Pablo Etcheverry disertó en 9 de Julio

Minutos antes de comenzar su charla ante productores locales, el fundador de Pensagro y productor ganadero dialogó en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre su pasión por la ganadería y la claves para obtener los mejores resultados aplicando una ganadería intensiva. Dejó conceptos interesantes los cuales luego amplió en la charla ante un auditorio nutrido en la sede de ruta 65 de Veterinaria Fortin Oeste, contando sus experiencias en la cría de vacunos, lo que aprendió de sus viajes alrededor del mundo. El evento fue organizado por la filial local de Federación Agraria Argentina.