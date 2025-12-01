Otra foto inoportuna

Por Juan Manuel Jara

La Libertad Avanza tuvo un fin de semana de orden interno de cara al nuevo año legislativo. El lugar elegido fue el Hotel Provincial en Mar del Plata donde se reunieron más de 750 dirigentes, concejales, diputados, senadores, además de Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja. El objetivo del encuentro fue unificar la agenda política y parlamentaria de LLA en la provincia de Buenos Aires para apoyar el proyecto nacional de Javier Milei y definir los objetivos legislativos clave para 2026. El congreso buscó asegurar que el mensaje y las iniciativas de LLA sean coherentes en el Congreso Nacional, la Legislatura bonaerense y los Concejos Deliberantes.

Nueve de Julio estuvo representado por referentes del espacio local, Luis Moos, Sol Ormaechea y Pablo Giacomino. La nota de color fue una foto que se viralizó en donde se ve a Moos y a Ormaechea disfrutando de las máquinas de juego en un ámbito de casino. Sin duda que es una foto que incomoda e interpela ya que se sabe que Nueve de Julio no pasa por su mejor momento y los ediles de LLA fueron quienes llevaron el ritmo de denuncias y expusieron serios temas de gestión, con denuncias penales de por medio en varias de esas cuestiones.

No es momento para este tipo de imágenes. En una parte del año donde los trabajadores municipales y otros tantos nuevejulieneses encaran el fin del 2025 con incertidumbre, la clase política toda debe dar el ejemplo y cuidarse hasta el minimo detalle. Lo mencionamos en su momento con la foto estilo estudiantina de Gentile, Vivani Petrecca con Jorge Macri allá por mediados de este año la misma noche que Julio Bordone entregaba la Presidencia del HCD por una serie de hechos desafortunados. Lo mismo hicimos con la imagen de Juan Pablo Boufflet de licencia (!!!) en su stand de la Rural local la misma semana que productores del Partido se movilizaron al Muncipio reclamando por su inacción y no estuvo ahi para dar la cara. Y este caso es similar.

Dirán que es su tiempo libre, es su plata. Pero no es el punto. La cuestión es que los funcionarios públicos deben, minimamente, tener coherencia entre lo que pregonan y lo que hacen. En tiempos de redes in-sociales, donde cualquiera con un teléfono es un papparazzi, deben saber que hay tiempo para todo. Hoy es el de cuidarse y pregonar con el ejemplo. Porque además, no se los ve pescando en el muelle o caminando por la Bristol, sino en una sala de casino. No es el mensaje. Hay autoflagelación fotográfica (cuando la persona la sube a sus redes – caso la mencionada de gentile y Cia) o, como en este caso y en el de Boufflet, alguién los sorprende.

También hay funcionarios/as que parece que llegan las 14horas del viernes y entran en modo fin de semana, se olvidan que los problemas (demasiados) que tiene 9 de Julio no saben ni de fines de semana ni de vacaciones, y que se deben principalmente a su función publica, asi que eviten subir fotos que los muestra absolutamente alejados de sus obligaciones para quienes los votaron. Tome nota todo funcionario/a en actividad, de cualquier de los espacio politicos, con poder de modificar la realidad de los ciudadanos nuevejulienses, aquellos que los votaron para eso. El que no lo entienda o no lo quiera ver, que deje su lugar. Ser y parecer o…no va más.