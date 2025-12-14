Ormaechea: “Hoy La Libertad Avanza se ha transformado en el enemigo número uno de todos los demás bloques”

por Carlos Graziolo

La frustrada posibilidad de que Sol Ormaechea se convirtiera en la presidenta del Concejo Deliberante de 9 de Julio, tal como la promoviera su compañero de bancada Luis Moos, disparó ya sobre el final de la sesión especial y con las nuevas autoridades establecidas, las palabras de quien fue afectada por la renovación institucional en la que tres bloques en forma inédita -por su conformación ideológica- obturaron esa posibilidad.

Los tres bloques (PRO, UCR y Fuerza Patria) funcionaron coordinadamente bajo la figura del ‘reglamento’ un acuerdo político que, sin estar contemplado en el mismo, es habitual en la práctica legislativa, aunque nunca en los antecedentes políticos de 9 de Julio según se encargó de recordarlo esa noche y hoy en ‘Temprano para todo’ el compañero de Ormaechea, Luis Moos. Se suele decir ‘usos y costumbres’.

En concreto cada uno tiene su parte de razón y también según el cristal con que se miren las cosas.

Según los antecedentes la razón le cabe a Moos; según el reglamento a los que defendieron esa postura (Naudín, Bordone, Defunchio y Palacios). Pero llamativamente, el Gobierno municipal encontró un aliado en esa discusión y no precisamente en LLA quién lo hostigó durante los dos años y producto de ello fue el impedimento a ingresar en el acuerdo provincial LLA-PRO; ese aliado inimaginable es Fuerza Patria y lo que viene es tan incierto como novedoso.

“Esta es una situación inédita para 9 de julio” comenzó diciendo Ormaechea, que sabía, según lo confesó, que no podía dar el discurso que dio y en el poco tiempo disponible aprovechó para enrostrarle a cada bloque su actitud.

“Es lamentable también, porque se está siendo caso omiso de lo que resultó en las elecciones últimas y la verdad que eso es lamentable. Y lo vamos a recordar en lo personal, como el día que se perdió la honorabilidad en este cuerpo, porque así lo siento yo”. Y dirigiéndose inequívocamente al bloque de Fuerza Patria dijo: “lo lamentable es que hoy los que dicen defender los derechos de todos y todas, están vulnerando nuestros derechos”. Luego mirando hacia la bancada de la UCR expresó: “Los que ayer presentaban proyectos de ética pública, hoy se olvidaron de su propia ética y de su propia moral” y por último dirigió su mirada hacia el bloque del PRO “y los que se autoproclaman el Cambio, los que menos quieren es que algo cambie. Quieren que todo continúe igual, que esto siga siendo una escribanía, o como un club de amigos. Y eso La Libertad Avanza no lo va a permitir”.

Y cerró contundente: “Por eso hoy La Libertad Avanza está transformando al enemigo número uno en todos los demás bloques. Pero, lo bueno de todo esto, porque hay que sacar algo bueno de esta situación, es que esto está sucediendo de cara la gente. Hoy la gente puede hablar también de quién quiere en este Consejo Deliberante, qué objetivos mueven a cada uno, cuáles son los intereses personales que cada uno de los concejales. Y también decirles a todos aquellos que nos han apoyado, que nos han apoyado con su voz, que compartan las ideas de la libertad, que la libertad sigue más fuerte que nunca. Hoy somos cinco concejales, dos consejeros escolares, y vamos a trabajar estos dos años para poder recuperar la honorabilidad de este cuerpo”.

Cuando se le recordó que se estaba saliendo de reglamento fue el concejal Bordone (PRO) quién expresó: “quiero recordar que en las elecciones de este tiempo la ciudadanía no vota las autoridades del concejo. Las autoridades del concejo se votan pura y exclusivamente por los concejales electos y hoy acá en un acto democrático y por amplia mayoría se eligieron las autoridades”.

Todo ocurrió con el marco cuasi futbolero de las barras que colmaron el recinto y reprobaban y aplaudían a unos y otros según su color de preferencia y también la tradicional despedida a los legisladores salientes con entrega de certificado de su paso por el legislativo nuevejuliense con regalo incluido.