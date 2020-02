Operativos policiales con detenidos y secuestro de motos

Informe policial: En el marco de los diferentes operativos realizados por personal de la estación de policía de 9 de julio a cargo del sub comisario Bruno Daniel Sbrissa y con la colaboración de personal de tránsito local, sub DDI Bragado, centro de despacho 911 9 de julio, GAD 9 de julio, con la supervisión del jefe comunal comisario inspector Gustavo Quemehuencho, se procedió a la aprehensión de una femenina de 34 años de edad con domicilio en planta urbana de esta localidad que presentaba dos pedidos de captura activas por robo del año 2019 a solicitud del departamento judicial de San Martín. Cumplido recaudos legales y por así haberlo dispuesto magistrado interviniente recuperó libertad. Siendo notificada de su comparendo a juzgados intervinientes fines regularizar su situación procesal, de igual manera se procedió a la aprehensión de un sujeto de 16 años con domicilio en planta urbana de esta localidad quien presentaba un pedido de captura activa del año 2019 por el delito de robo a solicitud fiscalía juvenil de San Isidro, menor cumplido con los recaudos legales por así haberlo dispuesto fiscalía interviniente fue restituido a sus progenitores. De igual manera, en el día de la fecha alrededor de las 03.00 horas, se procedió a la aprehensión de un masculino de 22 años de edad con domicilio en esta localidad quien se hizo presente a despensa ubicada en calle Freyre 2032 quien sin violencia intenta sustraer mercadería del lugar, advirtiendo esto el dueño del comercio da aviso a personal policial quien acude al lugar y aprehende al masculino, trasladándolo hasta el asiento de la dependencia. Se instruyeron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa a disposición de la ufi 3 de Mercedes. El masculino actualmente se encuentra detenido en sub estación Dudignac y comparecerá a fiscalía interviniente fines mantener audiencia con el fiscal. Asimismo, se hace saber de operativos realizados en planta urbana de 9 de julio, Dudignac, Quiroga y French se procedió al secuestro de varios moto vehículos por falta de documentación y registros, labrándose actuaciones por infracción a la ley 24.449 quedando a disposición del juzgado de faltas de 9 de julio.