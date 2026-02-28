Ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente un ataque de gran envergadura contra contra territorio iraní. La ofensiva, denominada por el Pentágono como «Operación Furia Épica», comenzó en las primeras horas de este sábado 28 de febrero de 2026, marcando el fin de meses de fallidas negociaciones nucleares y una escalada retórica que mantenía al mundo en vilo.



El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la participación de su país en lo que describió como «operaciones de combate de gran alcance» destinadas a neutralizar la infraestructura de misiles y las capacidades nucleares de la República Islámica. Casi simultáneamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigió a su nación para anunciar que la acción conjunta busca eliminar lo que calificó como una «amenaza existencial» para el Estado de Israel. El objetivo de los ataques, según fuentes oficiales, incluyó centros de mando de la Guardia Revolucionaria, instalaciones de inteligencia y sitios estratégicos en ciudades como Teherán, Isfahán y Qom.



La respuesta de Teherán no se hizo esperar. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó la ofensiva como una «agresión ilegal y unilateral», prometiendo una represalia que «hará temblar los cimientos de los agresores». Pocas horas después del inicio de los bombardeos, se reportaron lanzamientos de misiles y drones iraníes dirigidos hacia bases militares estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, así como hacia centros urbanos en Israel, donde las sirenas antiaéreas han sonado de manera persistente en ciudades como Jerusalén y Tel Aviv.

Los ojos del mundo están puestos en Medio Oriente, donde la tensión es palpable y la posibilidad de un conflicto regional a escala internacional parece estar a una chispa de distancia.