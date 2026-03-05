Obras mantenimiento vial

La Municipalidad de Nueve de Julio informó sobre trabajos de mantenimiento vial sobre la calle San Juan, entre Cavallari y La Rioja, donde se están reparando dos paños de hormigón que presentaban daños, afectando la seguridad de los conductores. A raíz de ésto, el tránsito está interrumpido en este sector. Una vez finalizado este trabajo, el plan continuará con la intervención inmediata de un paño contiguo para completar la recuperación integral de esa cuadra.

Este despliegue forma parte de un plan de bacheo que ya registró avances en otros barrios. Recientemente, se finalizaron tareas de acondicionamiento en la calle Cardenal Pironio, en el segmento que une la calle Alberti con la Ruta 65, además de trabajos específicos en la intersección de Lugones y Belgrano, en el área de Ciudad Nueva.

Desde el Palacio Municipal confirmaron que la maquinaria y el personal técnico continuarán desplazándose hacia otros puntos críticos durante los próximos días. La estrategia busca aprovechar las condiciones climáticas favorables para consolidar la red vial antes de que el desgaste estructural comprometa aún más la circulación en el centro y las periferias.