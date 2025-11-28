Nuevo equipamiento para controles de Tránsito

El Municipio de Nueve de Julio recibió formalmente un alcoholímetro y un alómetro, para reforzar los controles de tránsito. Estos dispositivos fueron provistos por parte del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
El alómetro es un dispositivo electrónico diseñado para la detección preliminar rápida de alcohol en el aliento de un conductor durante los controles de alcoholemia. A diferencia del alcoholímetro tradicional, que requiere una boquilla descartable para una medición precisa, el alómetro permite al conductor soplar a distancia. Su función es la de un filtro rápido: si detecta la presencia de alcohol, activa una luz de advertencia. Solo después de esta detección preliminar se procede a la prueba formal y precisa con el alcoholímetro tradicional. Este nuevo elemento permitirá a los agentes de tránsito agilizar los controles aplicados en la ciudad y el distrito.
