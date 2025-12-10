Nuevas luminarias en puntos estratégicos de rutas 5 y 65

Luego de las gestiones ante el administrador de Vialidad Provincial, Roberto Caggiano, se puso en marcha un importante plan de instalación de luminarias en distintos sectores de las Rutas 5 y 65.

Serán 83 nuevos artefactos, fundamentales para mejorar la visibilidad en accesos, intersecciones y zonas de tránsito intenso, reduciendo el riesgo de siniestros.

Los trabajos, ya iniciados por personal municipal, representan un avance significativo para quienes circulan diariamente por estos puntos, reforzando la seguridad de automovilistas y vecinos.

Según el detalle elevado por Vialidad, los trabajos alcanzarán los siguientes puntos:

• Ruta 65 y Mitre (18 luminarias)

• Ruta 65 y Urquiza (9 luminarias)

• Puente de Rutas 65 y Ruta 5 (22 luminarias)

• Ruta 65 y El Provincial (4 luminarias)

• Ruta 65 y 12 de Octubre (2 luminarias)

• Ruta 65 y Dudignac (22 luminarias)

• Ruta 65 y Santos Unzué (4 luminarias)

• Ruta 65 y Naón (2 luminarias)