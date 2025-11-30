Noli y la magia terapéutica del caballo

La equinoterapia es una terapia integral que utiliza el caballo como herramienta terapéutica para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad física, psicológica o sensorial. Para hablar de ello estuvo Gustavo Noli en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Con una trayectoria que supera las dos décadas, Noli se define como “equinoterapeuta o instructor en equinoterapia, que es lo mismo”.

La escuela que funciona en el Campo Hípico ‘Tres Lagunas’, en la prolongación de la Avenida Agustín Álvarez y fue fundada por Mónica, la hermana de Gustavo Noli: “es una terapia que se realiza para chicos discapacitados a través del caballo; la magia de todo la tiene el caballo” dice de manera irrebatible.

“Cuando bajas un paciente de la silla de ruedas y lo subís al lomo del caballo, al paciente lo cambias emocionalmente” agrega.

“La temperatura del caballo nos ayuda a la relajación, más el movimiento que tiene el caballo que se hace al paso es la columna vertebral de la equinoterapia, relacionada con el equino es la Cruz del caballo que viene a ser el tren delantero (sic) que tiene un nombre científico que es tridimensional y qué lo que imita es el paso del ser humano. Cuando empieza el caballo a caminar, estamos hablando en este caso de un paciente con problemas, motrices, parálisis cerebral que tenemos muchos, al ponerse el caballo en movimiento y el chico que está arriba en su cerebro empieza a ‘caminar’ porque eso que hace el tridimensional le transmite un movimiento pelviano y se lo transmite a la columna y esta se lo pasa al cerebro del paciente y bueno ahí empieza toda la magia”.

La equinoterapia se adapta a las necesidades de cada paciente, con caballos entrenados que se eligen según el tipo de terapia y el diagnóstico del paciente y es realizada por un equipo de profesionales de la salud. La transmisión del movimiento del caballo, de los que habla Gustavo Noli, su calor corporal y sus impulsos rítmicos para estimular el cuerpo y la mente, ofrecen beneficios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Es un tratamiento que puede incluir desde la monta hasta el contacto con el animal a pie, siempre con un equipo multidisciplinario de profesionales y colaboradores.