Naudín: «El cuerpo decide quienes son sus representantes»

El flamante presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín, dio sus puntos de vista en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) de la sesión del 10 de diciembre pasado donde juraron los nuevos concejales y se eligieron las autoridades del cuerpo.

Al referirse al inmediato proceso de juicio político a la jueza de faltas, Dra. Florencia Valinoti, titular del Juzgado de Faltas N ° 1, Naudín dijo que “es un proceso sin precedentes en la provincia”.

También, habló del tratamiento del presupuesto 2026, sin dar mayores detalles sobre su resolución, acentuando la importancia de poner los intereses de Nueve de Julio por encima de los personales o políticos.

Sobre la situación creada en torno a la elección de las autoridades del Concejo Deliberante que lo depositó en la presidencia defendió la posición del acuerdo entre Fuerza Patria, PRO y UCR en desmedró de La Libertad Avanza, fundamentando su posición en “normas y el reglamento”, contra la tradición que quién gana en las elecciones conduce el cuerpo legislativo.

Preguntado finalmente sobre la versión que indicaba que desde La Plata se había bajado la orden de “blindar a Gentile” dijo desconocerla.