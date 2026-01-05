Natación: Primer piletazo del Torneo interclubes

La temporada de natación zonal ha comenzado con la disputa de la primera fecha del Torneo Interclubes. El evento, que tuvo lugar el pasado sábado en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio, sirvió como primer examen para los nadadores de la región después de semanas de intensa preparación.

La jornada estuvo caracterizada por una competencia netamente local, ya que solo los tres clubes de la ciudad —Atlético 9 de Julio, Libertad y Alquimia— se presentaron a la cita. Según trascendió, el resto de los equipos de la zona aún se encuentran en fase de entrenamiento y no estuvieron listos para este primer compromiso del calendario anual.

Bajo la dirección técnica de la profesora Clara Bianchi y su equipo de asistentes, la delegación del Club Atlético tuvo una actuación destacada. Los locales, quienes también tuvieron a su cargo la fiscalización de las pruebas, logró un total de 33 podios, repartidos en 12 victorias, 13 segundos puestos y 8 terceros lugares, demostrando una notable versatilidad en los estilos crol, espalda, mariposa y pecho.

En las categorías más jóvenes, Milagros Picardo se alzó con la victoria en las pruebas de crol y pecho para Pre-infantiles. Por su parte, en la categoría Infantil, Pilar Keno y Augusto Miranda destacaron con actuaciones sólidas en crol, mientras que Emilia Alsua lideró la competencia de pecho. La categoría Menores fue dominada por Esperanza Capriroli y Teresita Silvera, quienes intercambiaron las primeras posiciones en los estilos libre y braza, junto a Juan De Miguel en la rama masculina. El desempeño del equipo local se mantuvo firme en las categorías de mayor exigencia. Nicolás Rodríguez se adjudicó el primer puesto en los 33 metros mariposa de la división Cadetes, mientras que Sofía Taborda y Rocío García sumaron puntos valiosos en las pruebas de velocidad.

La jornada concluyó con las pruebas de postas, donde el trabajo colectivo de Atlético consolidó su liderazgo en el medallero. El equipo integrado por Silvera, Rodríguez, Ormaechea y Capriroli se impuso con autoridad en la posta 4×33 libre de la categoría Menores. En la división Infantil, el club logró asegurar tanto el segundo como el tercer puesto, cerrando una fecha inaugural que posiciona a los nadadores del «Millonario» como los referentes a batir en el inicio de la competición zonal.