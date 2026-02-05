Municipio: Asumió nueva encargada de compras

La Intendente Gentile puso en funciones a Paola Mássico como la nueva subsecretaria de Compras y Contrataciones. Mássico asume la titularidad de un área clave para el flujo operativo del Ejecutivo, lugar que hasta el momento ocupaba Tiziana Imas.

El relevo se formalizó durante una reunión en el despacho principal, donde Gentile presentó a la flamante funcionaria ante el resto del gabinete municipal. El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa administrativa en la que se buscará dar continuidad a la gestión de recursos bajo una mirada renovada. Tras la presentación protocolar, la jefa comunal y la nueva subsecretaria mantuvieron una sesión de trabajo privada. Durante la misma, Gentile trazó los lineamientos y las pautas de gestión que regirán la labor de la dependencia, subrayando los ejes prioritarios sobre los que deberá desarrollarse la administración de las adquisiciones públicas durante este periodo.

Desde el Ejecutivo destacaron que la Subsecretaría de Compras y Contrataciones representa un engranaje fundamental para el funcionamiento cotidiano del municipio. Según explicaron fuentes oficiales, la transparencia y la eficiencia en la administración de los fondos públicos son los pilares que se pretenden fortalecer mediante una articulación más estrecha con las diversas dependencias de la Comuna.