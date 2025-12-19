Motos y autos incautados en controles

Trece motocicletas secuestradas fue el saldo de diversos operativos en el marco de la campaña “Sin casco no hay moto”, debido a que sus conductores circulaban sin la protección obligatoria. Estos controles se realizan de manera aleatoria y sorpresiva en diversos puntos y horarios de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Por otra parte, durante el pasado fin de semana, se retuvieron tres automóviles y dos motocicletas por falta de documentación obligatoria y otras infracciones a la normativa vigente. Los vehículos fueron trasladados con grúas al depósito judicial, donde permanecerán hasta que sus propietarios regularicen la situación correspondiente.