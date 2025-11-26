Motos en la mira: la paciencia vecinal al límite

El problema de las motos abarca la siniestralidad vial con altos índices de mortalidad, la inconducta y el caos de tránsito (exceso de velocidad, zigzagueos, invasión del espacio público), el ruido excesivo y la contaminación, además de fallas mecánicas comunes que pueden generar averías graves o accidentes. Elegido por otros como vocero del grupo de vecinos preocupados por el problema del tránsito, Martín Gentile contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la situación que según sus propias palabras “abarca a toda la ciudad”.

“La ciudad es para todos y si quieren pasear y divertirse, está todo bien” dijo Gentile; “el tema son los ruidos molestos -continuo- y las piruetas que hacen que ellos toman a gracia y la verdad no es ninguna gracia. Más allá de que cada cual es dueño de su vida, pero no de la nuestra, entonces están poniendo en riesgo la vida de ellos y la nuestra, y la de nuestros familiares y eso no tiene reparación”.

Cuando le preguntamos de que zona puntualmente estaba hablando dijo concluyente “De todo 9 de Julio y hemos logrado juntar alrededor de 3000 firmas que le hicimos llegar a la intendenta y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”.

¿Por qué? “Por el motivo que logramos una reunión con el señor comisario, el secretario de Seguridad del Municipio, el señor Depaoli y Daiana Molina, la coordinadora de tránsito; nos recibieron en la comisaría. Allí, el señor Depaoli, tenía un problema personal con un par de las 4 o 5 personas que fuimos y se terminó retirando de la reunión porque no acepta ciertas cosas y la verdad, como funcionario público me dejó mucho que desear. El señor comisario nos dijo que ellos estaban para atender delitos y no infracciones de tránsito, claro según el punto de vista porque si alguien viene con un vehículo que no tiene identificación y no cumplo con los requisitos, me lo tiene que secuestrar, cosa que no están haciendo con las motos, con las motos en general y hablo de este grupo de 70 u 80 inadaptados que andan haciendo barbaridades en las noches”.

Es evidente, como dice Martín Gentile, vocero de numerosos vecinos que hay una siniestralidad vial vigente y en aumento y riesgos permanentes. Las motocicletas y sus conductores, están involucradas en un gran número de accidentes, con un aumento de la mortalidad de esos conductores y pasajeros, porque tienen mayor vulnerabilidad: Los motociclistas están más expuestos a los peligros del tránsito con accidentes que pueden causar lesiones graves, incluyendo traumatismos craneoencefálicos severos, incluso con casco y discapacidades para siempre.

Que se deben a la conducción imprudente, el exceso de velocidad, la falta de dominio del vehículo, el cansancio, la distracción, el consumo de alcohol, y el desconocimiento de las normas de tránsito.

Inconducta en el tránsito: Comportamientos como el zigzagueo en medio del tráfico, no respetar los puntos ciegos de otros vehículos, o circular en grupos grandes con imprudencia, son causas frecuentes de tensión en las calles.