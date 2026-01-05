Motos: Controles con duras penas

El municipio de Nueve de Julio ha comenzado a aplicar sanciones más severas contra los conductores de motocicletas tras la implementación de una nueva ordenanza que busca erradicar las maniobras peligrosas y los ruidos molestos en la vía pública. Durante el último fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito procedió al secuestro de varios vehículos que circulaban sin la documentación reglamentaria o con escapes adulterados.

La nueva normativa pone especial énfasis en el combate a las denominadas «hordas», grupos de motociclistas que realizan conducciones temerarias en manada. Bajo este marco legal, la responsabilidad recae no solo en el conductor, sino también en el propietario del vehículo o en los padres, en caso de que el infractor sea menor de edad.

Las autoridades han dispuesto un endurecimiento significativo de las penalidades, triplicando el valor de las multas económicas. Además, los agentes de tránsito ahora cuentan con la facultad de secuestrar motocicletas que se encuentren estacionadas si presentan irregularidades. Aquellos que sean hallados responsables enfrentarán una inhabilitación para conducir por un periodo de dos años.

Como parte de un enfoque integral, la ordenanza incluye un programa de tareas comunitarias obligatorio para los infractores. Asimismo, quienes incurran en estas faltas serán incorporados a un registro oficial, lo que les impedirá acceder a cualquier tipo de asistencia social brindada por el municipio. Con estas medidas, la administración local busca restaurar el orden y la seguridad en las calles de la ciudad.