Mogaburu: “Los avances tecnológicos se aplican rápidamente”

El ingeniero agrónomo y director de “La Madrugada Agroservicios”, Sebastián Mogaburu dialogó en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre los resulatdos de dos jornadas de ensayos. La primera, organizada junto con Surcos Consultora sobre ensayos de maiz con diversas dosis de hibridos. La segunda, de girasol, soja y maiz con uso de fitoestimulantes.

En cuanto a los resultados, Mogaburu explicó que “los datos dispares son dispares. Tuvimos tres ultimos años dificiles por falta de agua, pero sí se puede ver, comparativamente, que los pisos de los rendimientos de los cultivos han subido, en relación a los de 10 o 15 años atrás”.

También explicó que “el factor climático no nos ha dejado explorar los techos, pero sí lo pisos. Genética, manejo de fertilización y modernización de sistemas de siembra, todo esto va sumando kilos en el cultivo y a la larga se nota el diferencial”. Mogaburu anticipó jornadas sobre mezcla de agroquimicos, una capacitación sobre como manejar estas mezclas y qué productos son compatibles. En cuanto a los avances tecnológicos, expresó que “si bien las tecnologias no cambian tan rápido como la IA, hay muchas cosas que hoy se están descubriendo y nos muestran qué prácticas tienen impacto en la producción. Hoy los avances se aplican rápidamente”.





En cuanto a las actividades, la empresa representa a Bayer y semillas Dekalb. Brinda diferentes servicios, por ejemplo, curadora de semillas con lo cual el cliente se lleva semilla tratada. Además comercializan drones. “Estamos atentos a las nuevas tecnologias, las ofrecemos y las aplicamos”, agrega Mogaburu y certifica que hoy va muy bien la venta de semillas forrajera, muy buscada por el auge de la ganadería.