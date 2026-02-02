Microbasurales: El reclamo sin respuestas

En la intersección de las calles Antártida Argentina y Compaire, el paisaje urbano se ha visto transformado por una problemática que parece no tener fin. Lo que comenzó como un cúmulo esporádico de residuos se ha consolidado en un microbasural que despierta la indignación de los vecinos, quienes denuncian una vez más una degradación constante de su calidad de vida y un riesgo sanitario latente en pleno corazón del barrio.

La acumulación de desechos en esta esquina estratégica no es un fenómeno reciente. Los residentes de la zona aseguran que, a pesar de las reiteradas limpiezas municipales, el sitio vuelve a llenarse de escombros, restos de poda y basura domiciliaria en cuestión de días. Esta situación genera un foco infeccioso que se agrava con las altas temperaturas, propiciando la proliferación de insectos y roedores, además de despedir olores nauseabundos que impiden a las familias disfrutar de sus propios hogares.

Meses atrás, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto formal exigiendo al Ejecutivo municipal la implementación de controles más estrictos y una vigilancia activa en los puntos críticos de arrojo de basura. El pedido de los ediles radicales no solo hacía hincapié en la limpieza inmediata del predio de Antártida Argentina y Compaire, sino que subrayaba la necesidad de instalar cartelería prohibitiva y aplicar sanciones efectivas a quienes utilicen la vía pública como depósito de residuos. A pesar del tiempo transcurrido desde aquella presentación, los vecinos sostienen que la fiscalización brilla por su ausencia y que no se han visto patrullajes ni medidas preventivas que disuadan a los infractores.

Mientras las gestiones políticas parecen estancadas en la burocracia administrativa, la comunidad exige una solución de fondo que trascienda la simple recolección periódica. La falta de respuesta ante el pedido de los concejales y la persistencia del basural han generado un clima de desamparo entre los vecinos, quienes ven cómo su entorno se deteriora ante la falta de una política ambiental robusta. La expectativa ahora se centra en si las autoridades locales finalmente tomarán las riendas de la situación o si, por el contrario, el microbasural continuará expandiéndose como una mancha de abandono en la trama urbana de la ciudad.