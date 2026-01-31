Mayores de 71: nuevo plazo para renovar licencia de conducir

La Municipalidad de Nueve de Julio emitióuna advertencia dirigida a los conductores de más de 71 años, ante una saturación en el sistema de turnos que amenaza con dejar a decenas de vecinos sin habilitación para circular. La Oficina de Licencias de Conducir local ha establecido un plazo mínimo de 45 días de anticipación para iniciar el trámite de renovación, una medida que busca mitigar las demoras en un grupo etario que, por normativa provincial, debe cumplir con exámenes de idoneidad con mayor frecuencia.

La alta demanda actual ha generado un cuello de botella que impide, en la práctica, realizar el trámite de manera inmediata o dentro de la misma semana del vencimiento. Para facilitar la gestión a quienes tienen dificultades de movilidad o acceso tecnológico, la comuna permite que el turno sea solicitado por un tercero, siempre que se presente el Documento Nacional de Identidad y la licencia vigente del titular.

Esta medida de previsión no solo responde a una cuestión administrativa, sino que se enmarca en una política de seguridad vial más amplia. Al ser la renovación de carácter anual para este segmento de la población, el municipio intenta evitar que los conductores circulen con documentación vencida debido a fallas en la planificación del sistema público. Las autoridades han subrayado que la antelación es la única garantía para mantener la vigencia de las licencias y asegurar una atención ordenada en las dependencias municipales.