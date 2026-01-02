Martín Rizzo: “Después de la banca 19 ningún concejal nos llamó”

Integrante y referente de la ONG «Concientizando Palabras», Martín Rizzo expuso en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su punto de vista sobre el grave episodio de bullying ocurrido el 22 de diciembre último, repudiable acto de discriminación cuando adolescentes atacaron a un compañero con discapacidad con fuegos artificiales en su casa actuando desde sus autos e insultándolo y luego huyeron. El violento acto, protagonizado por alumnos del colegio ‘San Agustín’ que estarían identificados, fue sobre un compañero que padece una discapacidad motriz. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad y rápidamente tomó estado público.

El bullying o acoso escolar es la violencia repetida entre pares, en la que uno o más individuos hostigan o maltratan a otro. Tal lo que ocurrió en el episodio comentado.

Rizzo habló sobre la gravedad de este episodio, pero sobre todo advirtió sobre la gravedad del grooming, el ciberbullying y otros tipos de violencia digital. Y lo explicita con datos: “Siete de cada diez adultos desconocen esta problemática”.

El trabajo de Rizzo y sus compañeros de ‘Concientizando palabras’ data ya de 10 años, un compromiso que los llevó a visitar y dar charlas en colegios e instituciones, aunque cree que se necesita un mayor compromiso de la comunidad en su conjunto.

Subrayó el carácter sigiloso pero ruinoso de estas problemáticas: “no se sabe la magnitud que pueden generar”. Cuando referencia lo que ocurre en las charlas en instituciones educativas Rizzo cuenta que “los alumnos se muestran asombrados y hasta asustados, porque no sabían del daño tremendo que le pueden hacer a un amigo o a un compañero” y cuenta como logros que lograron desarticular “grupitos que hacían bullying”.

Se muestra esperanzado en que “hay que seguir trabajando en tareas de prevención para ir erradicando estas conductas” y también cuenta que “nos capacitamos permanentemente y tenemos línea directa con el Instituto de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires”.

Pero también deja caer sus quejas y reclamos: “nos cuesta mucho llegar a los clubes”, agregando que cuando ‘Concientizando palabras’ hizo uso de la banca 19 en el Concejo Deliberante «ningún concejal nos llamó» y pide además, políticas públicas de prevención.