Martín Guaragna: ”No tengo esperanzas porque no les creo”



El director de la Escuela Secundaria N º 8, “General José de San Martín”, amplió detalles del episodio sobre la cancelación de la obra de gas en el establecimiento y sobre la que este medio ya se ocupó ayer (Ver: “Marcha atrás para la obra de gas de la Escuela 8”.

Martín Guaragna, repasó también en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) aspectos de esa nota y la comunicación pública que hizo la Cooperadora del establecimiento sobre la situación, cuya ejecución considera prioritaria por aspectos debidamente argumentados, refiriendo que la decisión “contradice los compromisos asumidos en al menos ocho reuniones de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), en las que el Consejo Escolar, la Secretaría de Educación y las Inspectoras intervinientes se comprometieron a la concreción de dicha obra”.

Pero el punto de partida de estos desencuentros se localiza en la reunión del 16 de mayo de 2025 con la Intendenta Gentile y el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, “encuentro en el cual las autoridades mencionadas aseguraron que la obra de gas se realizaría de manera inmediata”.

“Esto trae mucha confusión” comenzó diciendo Guaragna “porque ayer (por el 04.02.2025) hubo un comunicado de la municipalidad diciendo que el decreto era solo algo burocrático”, pero también se encargó de señalar sobre otros reclamos “que se han hecho por municipalidad y nunca han dado buenos resultados”.

“Hay tres temas prioritarios en la escuela: primero el agua; existe un amparo judicial que tienen que proveernos agua apta para el consumo, pero hay un engorroso sistema burocrático para conseguir los bidones, no digo que no lleguen. En el Consejo Escolar hay gente muy predispuesta para que lleguen, pero cuando el trámite llega a la municipalidad, al engranaje es como que le falta aceite (sic). En ocasiones vienen bidones chicos, a veces grandes, a veces se olvidan, hay un amparo judicial, no están cumpliendo con la justicia”.

El segundo tema es el ascensor: “es algo prioritario porque hay muchos chicos de la escuela especial -que también funciona allí- que no conocen el piso de arriba porque no pueden subir al tener imposibilidades físicas y motoras; alumnas embarazadas, profesores con algún problema de salud temporario; el ascensor se arregló, pero hoy no funciona”.

“El tercer punto es el gas: Consejo Escolar (CE) tenía el dinero para hacer la obra, firmó un contrato con la municipalidad donde esta se comprometía a hacer la obra de gas en la escuela 8 ¿Qué hizo el CE? Puso ese dinero para otras instituciones, algo lógico y ahora la Escuela n ° 8 queda ahí, en el medio con indecisiones políticas del «ejecutivo; podes sacar aclaraciones, pero lo cierto es que la obra no está y la tenemos prometida desde hace mucho”.

Además, el director afirmó que “tenemos muchas necesidades y la burocracia y el cuestionamiento que hacen en algunas cosas nos parece hasta ilógico porque lo que nosotros buscamos es que no se vulnere el derecho del joven a estudiar en condiciones dignas; estamos muy dolidos, con cierta sensación de que nos han manoseado y que nos siguen manoseando porque no hay fecha, no hay obreros, no hay nada”.

Martín Guaragna fue más contundente cuando describió la estigmatización que sufre el barrio: “estamos totalmente discriminados, por varias acciones: operativo de drogas, riñas y peleas siempre es en Ciudad Nueva y en situaciones similares de este lado de la vía nunca trascienden; como que toda la droga y las peleas y riñas están en Ciudad Nueva. Eso nos pone muy tristes; hay una estigmatización muy profunda”.

Finalmente, Guaragna expresó: “Podemos tener muchas diferencias, pero coincidimos en que tenemos que trabajar juntos para el bien de los chicos. En eso no hay discusión y creo que se están poniendo muchos palos en la rueda, especialmente con la Escuela 8; no podemos lograr que haya una comunidad de recuperación de drogas en 9 de Julio; acaso, ¿no hay droga en 9 de Julio? Eso es responsabilidad del área de Salud y lo venimos pidiendo hace mucho. Tampoco se han hecho eco de los pedidos de nuestros estudiantes en la sesión estudiantil del Concejo Deliberante: una ambulancia y transporte público para el barrio, por ejemplo, además de los 11 microbasurales detectados por ellos en el barrio. Es cierto que es cuestión de educación y por eso estamos educando a los chicos que reclamen por esos basurales. Tenemos problemáticas en el barrio que no están siendo atendidas ¿estalla con el gas? Si, estalla con el tema del gas”.

Para Martín Guaragna lo suyo no es sólo ocupar el puesto directivo en la escuela sino también el compromiso con sus estudiantes y con el lugar que habitan: “cuando llegamos el índice de chicos en estudios superiores no llegaba al 1 por ciento de los egresados; hoy tenemos casi 50 y pico por ciento; hemos trabajado con los chicos, con el barrio y con las familias y hemos buscado la vuelta para que los chicos sigan creciendo y que el estudio y la educación pública sea un ascenso social. Pero hay gente que no nos ayuda. Tal vez tienen otro pensamiento ‘que la escuela pública no sirve’. Yo reivindico la escuela pública en las condiciones que sea”.

Guaragna se define pesimista ante el estado de cosas descripta, “porque me han engañado y mentido mucho como director: desde tener una guardia cada vez que salen los chicos de la escuela para evitar el tránsito, fueron una vez y no fueron más; de tener un patrullero de noche, fueron una vez y no fueron más, de comunicarnos con el Ministerio de Seguridad, nos comunicamos una vez y no aparecieron más; tenemos muchos antecedentes de que nos engañan, nos mienten. No cumplir una promesa es una mentira. Yo no tengo ningún tipo de esperanza sino hay una decisión política de defender la escuela pública, porque hay un sector social en la sociedad que no quiere una escuela pública, quiere una escuela selectiva, meritocrática; todo esto hace que la escuela pública se caiga. Si tenes un edificio y no lo arreglas el chico va a elegir otra opción o se va de la escuela como nos pasó el año pasado, con mucha deserción por problemas económicos porque los chicos se iban a trabajar porque tienen que mantener la familia; o porque nos faltan aulas y la que nos prometieron tampoco se hizo. La verdad que no tengo esperanzas porque no les creo”.



