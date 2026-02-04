Marcha atrás para la obra de gas de la Escuela 8

El mismo día en que el Consejo Escolar emitió un comunicado informando que “por segundo año consecutivo, las clases se inician en el distrito sin ningún tipo de “riesgo inicio “ para la comunidad educativa”, se conoció la noticia que se dió de baja la obra de gas prometida, anunciada para la Escuela 8 a través de un decreto fechado el 6 de enero de este año.

Sorpresa, por donde se lo mire ya que era una obra que debió hacerse hace tiempo, que fue anunciada para este año, que la CEyS había ofrecido el 100% de financiación más que la plata sale del Fondo Educativo y que es una obra altamente necesaria para una escuela que funciona todo el día, en una zona de la ciudad con muchas necesidades, que brinda desayuno, almuerzo, merienda y cena para muchos chicos y adolescentes del barrio supliendo, en muchos de los casos, las carencias de los hogares. Un establecimiento educativo con fuerte trabajo social.

Una vez conocida la noticia la indignación corrió como reguero de pólvora. Desde este medio consultamos a Valeria Maidana, Presidenta del Consejo Escolar, quien no salía de su asombro porque justamente fue ella quien anunció, además de gestionar frente a la CeyS, que esta obra tan esperada finalmente se iba a concretar. Prefirió no hacer declaraciones hasta no tener una reunión con la Intendente Gentile.

Según pudimos conocer de muy buena fuente, que la Intendente Maria José Gentile, consultada sobre el tema, dijo que ella “no habia dado de baja la obra” desconociendo el Decreto. Lo cual hace más complicado el tema ya que si se publica un Decreto, que es una herramienta del Ejecutivo, con mención a la Intendente y dice «Por ello, la Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, DECRETA», la pregunta es ¿quién está a cargo? Cómo se publica EN EL BOLETIN OFICIAL con fecha 6 de enero 2026 un decreto del Ejecutivo y la Intendente lo desconoce?

Un episodio que, lamentablemente, expone una vez más el descontrol de una gestión que sigue sin encontrar el rumbo.

