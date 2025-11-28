Maidana: “Lo último que quisiera es obstaculizar una donación”

La presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, expresó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) sus pareceres respecto a la nota en este semanario (LED-gate: La cooperación por encima de las jerarquías) donde manifestó su desacuerdo con la misma.

Desmiente que el Consejo Escolar obstaculiza las donaciones recibidas y repasa su actuación como presidenta en los dos años que está al frente del CE: “Se realizaron muchísimas obras de infraestructura; los comedores funcionan como corresponde; en todas las instituciones logramos que tengan el desayuno y la merienda; se amplio el cupo para celíacos; en otras se equiparon con cocinas. En muchos casos, en casi todos dependemos de provincia ¿responde provincia? Si, pero con otros tiempos, pero son las reglas del juego. Tenemos 106 instituciones funcionando en 94 edificios que tienen problemas estructurales por su antigüedad y venimos solucionando problemas de arrastre de15 a 20 años”.

Más adelante dijo: “nosotros hacemos un rendimiento patrimonial todos los años y dentro de ese rendimiento patrimonial se habla de las altas y de las bajas de cada una de las instituciones, ya sea por donación, por compra, porque lo compró la cooperadora o porque lo compró el Consejo Escolar. Entonces, una vez que nosotros tenemos el patrimonio lo elevamos; si hay donaciones en el medio tenemos que saber porque si no la rendición nuestra queda mal. Para hacerlo transparente se hace de esa manera, porque es lo que corresponde”.

Luego enfatizó: “No me gusta que digan que obstaculizo las donaciones cuando por un lado yo gestioné las luces. En el momento que Matías (Lossino) termina de hablar con las autoridades de la escuela de Comercio, me llama y dice ‘Valeria ya está arreglado, se van a colocar las luces, yo estoy en permanente contacto, fueron a hablar conmigo muchas veces de la Escuela de Comercio, todos tuvimos muchas reuniones porque son muchos, muchos directivos porque hay muchos niveles y porque todos estábamos de acuerdo en que se estaban haciendo las cosas como correspondían y hay que esperar. No es tan sencillo.

Interrogada sobre el Fondo Educativo Valeria Maidana dijo: “Quiero aclarar esto porque siempre tengo que dar la cara por el Fondo Educativo, no entra al Consejo Escolar, es municipal directamente desde provincia va al municipio. Yo no sé ni cuánta plata entra al Fondo Educativo porque llega al municipio y se maneja desde ahí. Ese 40% tiene que ser destinado a la educación, no solamente a los edificios”. Consultada sobre la duda que pueda tener la población si el municipio toma el Fondo Educativo para otras cosas y no lo destina al mismo, respondió: “Es posible”.

Finalmente cerró: “Lo último que quisiera es obstaculizar una donación y me parece que esta nota, no condice con lo que realmente sucede. Nunca hablamos de obstaculizar en absoluto y nunca hablamos de luces”.