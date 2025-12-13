Luis Moos: “La ética no se predica, se practica”

Por los votos obtenidos el último 7 de septiembre, el espacio de La Libertad Avanza (LLA) se consolidó sumando un total de 5 bancas. De todas maneras, el mayor peso de la conducción, que comparten sin poder determinar un jefe de bloque, lo llevan Sol Ormaechea y Luis Moos. Ambos estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para comentar lo sucedido en la sesión de constitución de autoridades del cuerpo legislativo, donde Moos fue quien propuso a Ormaechea presidenta del cuerpo y esta, también dijo lo suyo casi al cierre de la sesión.

“En el caso de nuestro bloque fue una familia que fue creciendo y que va a crecer mucho más, seguramente, por lo menos en las ganas y el esfuerzo lo ponemos todo apuntando a ser una gran empresa política con un gran carácter social”, anticipó Moos.

La polémica sesión del Concejo Deliberante

“Lo del otro día, lo que sucedió en la sesión era nada más y nada menos que confirmar algo que ya se sabía desde hacía varios días y que inclusive con las elecciones en el Consejo Escolar quedaba ya marcado que evidentemente había un acuerdo hecho. Y en el Consejo Escolar un voto más hubiera quedado 3 a 3 y define el presidente”.

“Yo creo que en el Consejo Escolar lo que ha sucedido durante muchísimos años es que no se le ha dado la importancia de lo que realmente sucede o para el objetivo para el cual está creado, entonces, por ahí no toman estado público algunas situaciones de Consejo Escolar” (S: Ormaechea).

Los distintos cargos

Moos repasó los antecedentes de situaciones similares “donde siempre se respetó la voluntad popular. No se discutía que la presidencia siempre estaba en manos del partido ganador. Eso no se discutía. Después de ahí para abajo se discutía todo. Esto que sucedió el otro día es nada más y nada menos que el corolario de una historia en la cual, en la página política de 9 de julio, en la historia política de 9 de julio se va a escribir como haber roto los acuerdos. Haber roto toda esa historia, esos antecedentes, el respeto por la voluntad popular ese era el signo por el cual te llevaba a tomar esa decisión en que el que presidía el cuerpo era quién había ganado esas elecciones. Romper con eso y sobre todo de parte de gente o grupo que siempre se destaca por hablar muchísimo de la democracia, hablar mucho del poder de la democracia, el respeto a las instituciones, el respeto a la voluntad popular. Lo hemos escuchado. Creo que a diario lo escuchamos en todo orden de la actividad política. Yo creo que el otro día fue precisamente una cachetada, un sopapo. Y agregarle algo más de descreimiento a la gente. Ayer una persona me lo decía, para qué voy a votar sí cuando yo voto después mi voto no sirve para nada”.

Ambos, reflejaron en la entrevista las virtudes del otro y compartir, dijeron, “esa mirada de que es hora de transformar la Función Pública, transformarla en recuperar el valor de lo que es la política.

La importancia de los valores y la ética en la política local

“Sol dijo que hay que recuperar la credibilidad en los estamentos del Estado, en la política, sobre todo y nosotros hacemos un gran esfuerzo. Fue un poco la lo que planteamos el otro día de que cuando llegamos al municipio llegamos precisamente con esa premisa de devolverle transparencia a la Función Pública y devolverle la confianza, la credibilidad a la gente de que se pueden hacer las cosas distintas y como corresponde. Sin embargo, creo que, en la sesión del otro día, ese 10 de diciembre el Concejo Deliberante, perdió honorabilidad, o que se estuvo precisamente atentando contra lo que fue una norma, de que se respetara la voluntad popular pero el otro día retrocedimos en esa voluntad de cambio, en ese trabajo que le ponemos todos los días para que la gente vuelva a creer en la política, en la institución política que es la herramienta que te permite las transformaciones de la comunidad. Y lamentablemente que fue un retroceso y me llevé una gran desilusión de mucha gente que por ahí les tenía un profundo afecto, y darme cuenta de que vale mucho más un cargo que los valores o los principios que supuestamente deseas tener”. (Moos)

Proyectos demorados y la ineficiencia en la gestión municipal

“Lo que sí no va a cambiar es la forma de trabajar de LLA, vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma fuerza, con la misma convicción que tenemos, un montón de cosas para contar a la comunidad proyectos que estamos trabajando, situaciones que estamos encontrando irregulares, que también vamos a denunciar y a investigar. Nosotros como ciudadanos comunes que somos también queremos que se sepa la verdad de todo” (Ormaechea).

La concejal también repasó lo ya denunciado el día anterior por Patricia Gorza sobre la comisión investigadora que se pidió en la reunión de productores en el salón blanco, “para saber dónde fue el dinero de la tasa de red vial que realmente es una millonada de plata que se le saca los productores y que no va a donde tiene que ir y esa carta que se me entregó en mano pidiendo la comisión, una comisión que, dicho sea de paso, se nos ha negado la participación. Después de gritar y patalear nos permitieron poder asistir a la misma, pero sin voto”.

“Todo por el grupo que se armó, claramente se demostró en la última sesión, que son los que frenan todo y depende de quién lo presente, sale o no sale. Así se está manejando el Concejo Deliberante”.

También fueron críticos del tratamiento de trámites dentro del Palacio Municipal, del sobredimensionamiento de la planta política del ejecutivo, se refirieron a la situación de los caminos, al futuro presupuesto 2026 a tratarse en lo inmediato, “no tenemos la información respecto a la cantidad de personas que tiene el municipio en las distintas categorías”.

“¿Cómo podés armar un presupuesto? ¿Cómo podemos nosotros analizar un presupuesto si no sabemos ni siquiera la cantidad de empleados que tiene y en las condiciones que los tiene; es muy difícil? ¿Cómo podemos hacerlo cuando tenemos una tasa de red vial que va renta general en un porcentaje muy importante y no solo eso, sino que vemos que tiene equipamiento que no es de 9 de Julio, que son de otras jurisdicciones nacionales o provinciales?”

Desafíos locales

Se refirieron también al transporte público, proyecto del empresario Paolucci, ahora en manos de la intendenta Gentile para su evaluación.

“Seguimos apostando a la buena voluntad de los que hoy tienen el poder de tomar decisiones trascendentes para cambiar la vida a la gente de 9 de Julio”