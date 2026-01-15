Losinno: “Me atacan en un marco eleccionario. Es una denuncia política”

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa eléctrica y de servicios ‘Mariano Moreno’ Ltda, Matías Losinno, ejerció su derecho a réplica en ‘Temprano para todo’(Supernova 97.9) luego de la denuncia penal de la concejal Vanesa Paladino de La Libertad Avanza y también para refutar sus declaraciones en el mismo programa el miércoles 14 de enero. Ambos fueron convocados el mismo miércoles. Losinno agradeció en primer lugar “la oportunidad de poder tener mi derecho a réplica para defender mi honor, que es lo más importante que tiene el ser humano”, y reprochó la actitud asumida por la concejal “porque evidentemente, cuando una persona es víctima de violencia de género y una persona es víctima de algún delito, lo que hace es recurrir a la Justicia y no justamente a medios periodísticos, buscando titulares rimbombantes que menoscaben el honor”. Agregando que aún no tenía un aviso oficial y solo “me notifiqué por los medios, de hecho, estoy haciendo una defensa de una denuncia, de la cual todavía no he leído ni he tomado más conocimiento, más que por el Semanario Extra”.

Sobre la acusación, Losinno expresó que “es tan grave la acusación, que con mi familia tomamos la decisión de avanzar a fondo con todo tipo de medidas judiciales, no solamente penales, sino también civiles, que busquen reparar el daño que se hace. El honor es un bien precioso. (…), lamentablemente, estoy un poco acostumbrado a vivir todos los veranos cuando se acerca las elecciones de la Cooperativa, la injuria, la calumnia, que es a lo que han recurrido en el pasado y en este caso, la concejal Paladino, con poquito recorrido, lamentablemente, ya empieza con el pie izquierdo, con esta situación. Lamentablemente, aprendí que la injuria es el impuesto al éxito de quien está haciendo bien las cosas. Cuando vos lográs hacer bien las cosas, y lo digo desde el sentido de que tenemos hace varios años una respuesta positiva de la sociedad y que la podemos percibir, no solo con los servicios que brindamos, sino con el trato que le damos al vecino, es ahí donde vienen las injurias”.

También aprovechó para anticipar medidas futuras en torno a esta situación: “En el caso de la nota que te brindó ayer la concejal, la verdad que le agradezco enormemente, porque las propias palabras dichas por ella, son la principal prueba que mis abogados están utilizando para hacer las demandas y las denuncias correspondientes. Tiene de punta a punta una serie de contradicciones que no solo me preocupan por ser yo la víctima de estos ataques, sino también me preocupan como ciudadano, al tener, en este caso, una concejal, que no tiene clara ni siquiera sus funciones. Fijate que en algunos puntos de la nota menciona que se presenta a la Cooperativa como usuaria y después, ya sobre el final de la nota, dice que está trabajando con su bloque en pedidos de informes para presentar en la misma Cooperativa. O sea que pareciera que la concejal no sabe que, cuando uno es funcionario público, lo es las 24 horas del día y en todos los momentos y en todas las situaciones”.

Y siguió: “Cuando uno tiene una responsabilidad de tamaña importancia para una sociedad no puede escindirse y cambiarse los ropajes de acuerdo a la situación en la cual está. Por otro lado, los hechos que menciona y que titula justamente eso como violencia de género que es, imaginarás la gravedad para un padre de familia de tres hijas, para un esposo, para un hijo de una madre que te involucren en este tipo de titulares que de alguna manera el daño ya está hecho porque el titular ya lo logró. Eso que hace es justamente lo que en la doctrina del derecho penal se la llama doctrina del derecho penal de autor porque fíjate que lo que se busca es denunciar a la persona y no la investigación concreta de un caso. Vos mismo cuando le preguntaba si había habido alguna agresión física contesta que no, si hubo alguna especie de insulto dice que no y se limita a decir que la toqué. Pero, en esta sociedad tan difícil en la que vivimos, no recibo personas en la Cooperativa si no estoy en compañía de testigos justamente porque uno sabe que lamentablemente este tipo de cuestiones pueden ocurrir. De manera que niego rotundamente haberla tocado; ella dice que yo lo hago de una manera habitual, de hecho, también menciona que, si bien no me conoce, otra contradicción que dice, es que yo suelo ser así. Entonces no entiendo cómo puede decir que suelo tener esas actitudes o vaya a saber qué quiere decir cuando no me conoce, pero si tiene una gran gravedad. Afirma que la toqué cuando si hay algo que uno tiene que entender en estos tiempos es que ese tipo de cuestiones hay que justamente preservarlas. Por eso la recibo justamente con testigos y es eso más los argumentos que ella brinda en tu propia nota la principal defensa que voy a tener y espero que prontamente la fiscalía desestime, repito es una supuesta denuncia porque me entero por los medios y no por ningún tipo de notificación oficial. Esto es de una gravedad institucional importante porque vuelvo a repetir no estamos hablando de un ciudadano común, sino que estamos hablando de una persona que ejerce un cargo de concejal donde la ciudadanía deposita su confianza que parece no conocer los andamiajes correspondientes para ejercer sus funciones”.

También el presidente del consejo de administración de la CEyS aclaró: “estuve reunido con mis abogados viendo varias cuestiones, lo principal que quiero repetir es eso no existió ningún tipo de violencia de género y por suerte estaban Adrián Guiotto y María Laura Fiorini como testigos del hecho justamente por pedido mío y vuelvo a repetir: no atiendo a nadie sin testigos de manera que sumándole a los dichos de ella misma donde dice que no la golpeé, que no la insulté, que no hice absolutamente nada pero sí dice que la toqué entonces bueno por suerte tengo testigos que pueden probarlo. Lamentablemente hay personas que utilizan esta figura de violencia de género para generar cuestiones como esta por eso te digo que acá hay una situación muy grave que es el flagelo de la violencia de género que estamos viviendo en estos tiempos y requiere que las personas que tienen responsabilidad mayor como en este caso una concejal sea muy cuidadosa”.

Losinno no dejó de refrendar que: “se busca atacar a mi persona en un marco eleccionario. Es una denuncia política” y también advirtió: “no me van a llevar al terreno de la injuria, pese a que me invitan con su ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a referir pura y exclusivamente a esta persona que me atacó, y no voy a hacer ningún juicio de valor sobre lo que pueden o no pueden hacer. Voy a hablar cuando tenga hechos concretos. Hasta ahora, los hechos concretos que tengo es lo que ocurrió el día 8 de enero y vuelvo a repetir, la falta total de conocimiento de la señora concejal Paladino en el propio rol de ejercicio de ella misma. Como ciudadano, me preocupa que no sepa que, cuando uno es investido con la calidad de funcionario público, en este caso como concejal, uno no puede quitarse ese ropaje, cuando ese ropaje no te sirve. Sos concejal todo el tiempo. Y, como concejal, tenes que saber muy bien lo que hacés. De hecho, ella misma dice que se acerca a la cooperativa como usuaria y sobre el final de la nota dice que está buscando fundamentación para presentar miles de proyectos, bueno yo espero ver esos miles de proyectos, que son muchos. Es muy sencillo: esto tiene intencionalidad política te vas a dar cuenta por cómo fue la conversación, ella se presenta en la cooperativa y pide los reglamentos, se le otorgan los reglamentos que están aprobados por INAES, reglamentos de servicios que ya se prestan en la cooperativa. El de sepelio es del año 2010, y el de ambulancia no recuerdo el año, pero es creo incluso anterior. Por eso te digo la gravedad del asunto. Nosotros aprobamos el reglamento de telemedicina por asamblea. La asamblea para la cooperativa es un cuerpo legislativo del mismo modo que la señora concejal integra un cuerpo legislativo que dicta normas”.

“Intenté explicarle que hubo un cambio de criterio jurídico en el INAES. Personalmente concurrí al INAES para hablar con el jefe legal, porque cuando enviamos el reglamento pasaban meses y no se lo aprobaba. Fui en compañía del doctor Ricardo Pasadore, que es el asesor externo que tiene la cooperativa, que es un destacado profesional de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Allí en el INAES nos dijeron que había habido un cambio de criterio y que no era necesario que se aprobase reglamento alguno en el INAES para poder instaurar el servicio. Y así es lo que se hizo para ponerlo en funcionamiento. Ella peyorativamente habla de panfletos. No, no son panfletos, son fotocopias del reglamento. Cuando intentaba explicarle lo del INAES empezó a decir ‘no me toques’, cuando nadie le había tocado. Y te podés imaginar, si estás teniendo una charla tranquila con una persona y la persona de alguna manera inentendible empieza a decir, ‘no me toques’. Primero agradecí el buen tino que tuve de haber tenido testigos en la sala. Y automáticamente le dije, señorita, perdóneme, pero aquí termina la conversación. Obviamente no se puede seguir conversando de eso cuando hay una acusación de tamaña cuestión. Entonces es en ese momento donde le aconsejo que ‘entonces, ya que no podemos hablar porque usted está diciendo esto, presente una nota por escrito y le contestaré por escrito’ lo que yo le intentaba explicar de forma verbal. No hay mucho más que eso”.

Ya en otro terreno Losinno defendió las bondades del servicio de telemedicina poniendo como caso testigo la estación de telemedicina de Carlos María Naón: “Ya te lo he dicho, las funciones de las cooperativas han sido brindar servicios donde hay una necesidad social que no está cubierta. Y creo que hoy, la cuestión médica, tranquilamente, nosotros podemos dar respuesta con el ejemplo de Naón donde tenemos consultas todos los días.

Finalmente, y sin abandonar el eje de la conversación por el tema que había sido convocado, Losinno dijo: “esto ya es un límite. Me parece que hacer política de esta manera no está bien, es algo que no se puede permitir, y creo que es un retroceso en nuestra sociedad. Y la verdad es que es un límite que voy a poner. Vuelvo a repetir, estoy cursando cartas documento, los abogados investigan quizás un incumplimiento en los deberes de funcionario público de la concejal y por supuesto, el delito de falsa denuncia. Y también voy a ir por la parte civil para reparar el daño moral que se me ha ocasionado a mí y en mi familia. Así que te aclaro, va para ella y para todas las personas que también comentan en redes sociales haciéndose eco de la noticia, sin tener ningún tipo de miramiento, pero hoy estamos cursando varias cartas documento, y vuelvo a repetir, es un límite que lo pongo, porque en democracia podemos hablar, lo que no podemos hacer es injuriar. Y tampoco se puede comentar sin conocimiento de los hechos. Así que ese es el límite que ponemos con mi familia, porque, si no, la verdad que es muy difícil ejercer cargos públicos cuando este nivel de violencia ocurre. Siempre uno tiene el temple para poder seguir haciéndolo. Repito: la injuria es el impuesto al éxito de quien está haciendo bien las cosas, y creo que los hechos de la cooperativa y las acciones de la cooperativa y de este consejo de administración están hoy a la vista de todos los nuevejulienses. Y claramente, en un período eleccionario, como no pueden atacar la gestión, atacan a la persona. Derecho penal de autor, recuérdenlo”.